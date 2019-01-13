【單車亞錦賽】李慧詩競輪賽獲銀牌　與鍾天使碰撞致減速

「牛下女車神」李慧詩周日（13日），在亞洲場地單車錦標賽煞科日繼續出擊，在競輪賽僅負日本的小林優香，獲得一面銀牌。至於香港青年車手李思穎，在青年競輪賽得亞軍，以2金1銀完成今屆賽事。

李慧詩、馬詠茹及李海恩三名港將，今日分別出戰亞錦賽女子競輪賽，其中李慧詩打入獎牌戰，至於李海恩則需出戰7至12名決賽。李慧詩在決賽與鍾天使碰頭，兩名好手在最後一段大直路衝刺時鬥得相當激烈，鍾天使亦不斷以手肘壓向Sarah，儘管李慧詩些微領前，但衝線一刻遭日本車手小林優香超前，屈居銀牌，鍾天使則獲銅牌。

李慧詩競輪賽得銀牌。（香港單車隊提供）

雖未能奪金，李慧詩仍十分高興。（香港單車隊提供）

遲發動進攻讓日本車手緊貼

李慧詩賽後講述比賽情況時道：「抽到第六（排在電動領航車後的順序），希望可以鍛練戰術，在電單車未離開前已會衝前，後方的人見到我上前就有點亂，令我也有點亂而遲了進攻，我應在賽事餘下大約300米左右就進攻，卻在250米才進攻，令日本車手（小林優香）能跟着我，最後的彎位亦跟鍾天使碰撞了三次致減速，讓日本車手乘虛而入。」

逄瑤在女子個人捕捉賽得到銅牌。（香港單車隊提供）

連同早前的團體競速賽銅牌及爭先賽金牌，Sarah以1金1銀1銅完成今屆亞錦賽。同日出戰女子個人捕捉賽的港將逄瑤，亦獲得一面銅牌；同日她與楊倩玉合作參戰女子麥迪遜賽屈居第4位，張敬樂及梁峻榮一同出戰男子麥迪遜賽，與伊朗同分下並列第5位。

李思穎今屆得2金1銀。（香港單車隊提供）

李思穎青年競輪奪銀

港隊在青年組賽事再有佳績，早前先後在女子記分賽及捕捉賽奪金的小將李思穎，今日在女子青年組競輪賽奪銀，個人以2金1銀完成今屆賽事，可謂大豐收。港隊稍後將兵分兩路，部份車手會先回港，另一部份則前往紐西蘭，出戰世界盃劍橋站賽事。