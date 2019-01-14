【單車】為港隊之名而戰　兩小花合摘3金3銀凱旋

香港單車隊向來是獎牌大戶，女車神李慧詩更是港人最為熟悉的港將名字，活在單車隊的光環下，新生代不敢怠慢。「亞洲第一是一個鼓勵，去年取得一個亞洲第一，今年有多一個，是實力提升的證明。」在本屆亞洲場地單車錦標賽勇摘2金2銀的18歲女將李思穎道。

港隊昨日戰畢場地單車亞錦賽後，今午帶着4金4銀3銅佳績由印尼雅加達兵分兩路返港，以及到紐西蘭出戰世界盃劍橋站賽事。其中兩名18歲青年女將李思穎和趙蕙芸（Vivian）合共奪得3金3銀，前者取得2金2銀更成為港隊「獎牌王」。二人比起上屆成績均有所提升，今屆在女子青年全能賽增金的Vivian表示去年7月經歷過世界錦標賽後成長不少，期望能更貼近世界水平：「見識過世界車手的速度，返回亞洲賽較得心應手，希望可以上到世界級競爭水平。」

港隊今日兵分兩路返港，部分戰將如李慧詩和高肇蔚等飛往新西蘭備戰世界盃。（葉詩敏攝）

李思穎在今屆亞錦賽奪得2金2銀，「要衛冕捕捉賽，賽前好大壓力」。（葉詩敏攝）

捕捉賽世界第一李思穎：怕輸了什麼都沒有

「你呢？你怎麼看今屆進步？」二人份屬好友，受訪時也滿有默契，Vivian不時「拋波」予較為寡言的李思穎，「思想和技術都比上一年成熟了，雖然今年準備沒上年多，但比賽時的心態好了很多。」目前在女子青年捕捉賽世界排名第一的她，在亞錦賽衝冕捕捉賽，並在記分賽、團體追逐賽和競輪賽披金戴銀，她謂一面捕捉賽金牌最為開心：「因為去年摘金，今年比賽前都給自己很大壓力，想在這個項目再取得獎牌，所以真的很開心。」然而，世界第一同是個「幸福的煩惱」，一舉一動都彷彿被對手注視着：「覺得總有人望住、追住自己，比賽前真的很擔心輸了便什麼都沒有。」

張敬樂隨隊返港，備戰月中的香港站世界盃賽事。（葉詩敏攝）

個人榮耀事少，單車隊名望更為重要，李思穎坦言不能讓香港單車隊「失威」：「因為車隊向來實力很好，青年隊如果沒獎牌好像會對不起港隊，因此給自己很大壓力，要盡力做好並鞏固港隊獎牌數目。」世界第一、亞洲第一，她認為這是堅持的動力：「是一個鼓勵，去年取得一個亞洲第一，今年有多一個，再奪金是實力的提升，也讓我有更多推動力去堅持這項辛苦的運動。」

兩小花因今年的公路亞青賽而分別停學和留級一年，明年再專注中學文憑試。（葉詩敏攝）

教練沈金康亦滿意兩名新力軍今屆表現，認為二人基本能力好，惟與成年組別仍有些距離。對於明年便要轉戰成年組賽事，因最後一年青年賽而停學一年的Vivian坦言要穩步提升能力，「上到成年隊都不會第一年便被派出去比賽，既然如此便好好準備自己，我相信有能力時自然會被教練需要。」