【港足】艾拿臣成新技術總監　具領導冰島菁英足球發展經驗

香港足球總會今日（21日）宣布，港足技術總監一職將由來前冰島U15主帥艾拿臣上任，他將協助提供本港教練水平，以及成為未來港足主教練招聘小組的其中一員。

上一任港足技術總監由前香港代表隊主教練金判坤兼任，不過自從這位韓國教練於2017年尾請辭，足總決定將兩個職位分別作全球公開招聘，經歷過前港足主帥加利韋特上任3個月後辭職，技術總監一位近1年來卻一直懸空。直至今日足總終在下午宣布，委任來自冰島艾拿臣(Thorlakur Arnason）為新任技術總監。

港足技術總監一職懸空超過1年，對上一任由前香港代表隊主教練金判坤兼任，惟足總其後將兩個職位分開招聘。（資料圖片）

現年49歲的艾拿臣於2007年已考獲歐洲足協A級教練牌照（UEFA A Licence），並正在修讀歐洲足協專業教練牌照（UEFA Pro Licence）。他擁有多年執教冰島菁英足球及球會一隊的經驗，亦曾出任冰島球會史達蘭（Stjarnan FC）及瑞典球會布洛馬波卡納的青訓經理。在接受香港足球總會技術監一職之前，艾拿臣為亦曾冰島15歲以下男子代表隊主教練，及負責領導冰島菁英足球發展項目。

艾拿臣：讓更多年青人加入港超聯

艾拿臣表示對於能夠加入香港足球總會感到非常榮幸：「我的願景是希望可以協助培訓更多年青球員加入香港超級聯賽，同時亦希望可以幫助更多本地教練更上一層樓。作為香港足球總會的一份子，我們已經有相關計劃，並會不斷努力務求達成目標。」

香港足球總會署理行政裁溫達倫（Paul Woodland）表示：「艾拿臣擁有豐富的執教經驗與知識，去帶領技術團隊向前，並協助香港足球繼續發展，我很高興 且歡迎他加入香港足球總會出任技術總監一職。」

艾拿臣希望可培訓更多年青球員加入港超，同時提升本地教練質素。（香港足球總會提供）

為香港足球風格提供意見 艾拿臣將協助遴選新帥

根據足總列出的招聘條件，艾拿臣履新後將需向足總董事會、技術小組及行政總裁（現正懸空）匯報，主要職務為提升香港教練水平、就足球風格發展提供技術意見，監督球員從基礎到成年國際層面的發展系統等。另外，新任技術總監未來亦必需與港足主帥保持緊密合作，因此艾拿臣將會成為主教練招聘小組的其中一員，就新帥遴選給予意見。