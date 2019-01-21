【拳擊】Pacquiao衛冕WBA拳王腰帶　隨時奉陪與Mayweather再戰

菲律賓拳王柏奎奧（Manny Pacquiao）與美國拳手邦拿（Adrien Broner）在拉斯維加斯上演WBA次中量級（Welterweight）的賽事，柏奎奧成功捍衛自己的拳王腰帶。該名40歲的菲律賓拳王在賽後，開腔表示希望與梅韋特（Floyd Mayweather）再戰一場。

柏奎奧在WBA次中量級腰帶的衛冕一仗中，該名菲律賓拳王以分數優勢（116-112﹑116-112及117-111）擊敗邦拿，連續兩年得到該殊榮。柏奎奧與邦拿年紀相差11年，但無阻他在今場拳賽中衛冕。

柏奎奧（右）與美國拳手邦拿爭奪衛冕次中量級腰帶。（美聯社）

柏奎奧在賽後相當滿意今仗的發揮，並他證明自己的拳擊生涯仍未結束，「我感到相當高興，因為今仗打出自己的水平。我在賽前希望打得更進取，教練勸告我不要掉以輕心。我並不相信自己的拳擊生涯就此完結，我在今場再次證明我仍有能力與其他拳手一戰。」

柏奎奧以點數擊敗邦拿，衛冕腰帶。（美聯社）

曾與柏奎奧交手演「世紀之戰」的梅韋特，同樣是今仗的座上客。柏奎奧在今仗後，再度被問及會否再度與梅韋特在擂台上再戰，柏奎奧曾不諱言對該仗落敗仍然耿耿於懷，他並不能就此退役。

柏奎奧十分希望在擂台上重遇他，希望報回一敗之仇，並指大門永遠為梅韋特而開，「只要梅韋特復出，並宣布挑戰我的腰帶，我當然隨時奉陪。我是冠軍，我並不會揀選對手，如果梅韋特挑戰我，我十分樂意接受他的挑戰。」

梅韋特亦有到場觀戰，但未有回應會否再與柏奎奧交手。（Twitter截圖）

梅韋特早前在日本上演的「話題之戰」，與日本踢拳（Kickboxing）拳手那須川天心在擂台上對決，再度重返賽場。梅韋特不消一個回合擊敗天心，有傳袋走超過900萬美元的獎金。梅韋特亦是今仗的座上客，亦被問及會否再戰「世紀之戰」，但他未有回應。