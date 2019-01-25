【高級組銀牌】翟廷峯重新出發　誓挫傑志彌補遺憾

24歲正值足球員黃金年齡的開瑞，當時的翟廷峯選擇「上山」尋求挑戰，渴望創出事業高峰，惟在南華鬱鬱不得志。偶然的機會讓他再走落山下，從大埔開啟另一度通往成功的大門。 和富大埔周六（26日）於高級組銀牌決賽惡鬥傑志，已是雙方8個月內第4度交手，此前3次對碰，翟廷峯都未能協助球隊取勝。要證明自己重新起步的話，尚欠一個冠軍，這次他又可否打破宿命？ 攝影：歐嘉樂

說着在大埔的一點一滴，翟廷峯臉上掛滿笑容，這裏充滿開心的回憶。（歐嘉樂攝）

2018/19級組銀牌決賽 傑志Vs和富大埔 日期：26/1/2019（六） 開賽時間：下午4:00 地點：香港大球場 票價：$130、$40（特惠票）

職業生涯至今13載，29歲的翟廷峯只曾與3間球會結緣，自2013年離開效力近8季的青訓母會流浪後，便上山加盟「少林寺」，每日由粉嶺家中花至少兩小時到銅鑼灣練習，巴士轉港鐵再行大段斜路，他笑言抵達時已「散散地」。

回望這段走了4年的路，「廷峯」認為在南華的經歷亦如車程一樣崎嶇難行，狀態及表現起伏不定，但上季轉投和富大埔後，有如重新出發，「有別於銅鑼灣那種熱鬧，這裏比較寧靜，給予我一種很舒服的感覺，更有親切感。」

大埔去年為「廷峯」帶來重返港隊的機會，先後捧起省港盃及入圍亞洲盃外圍賽作客朝鮮的決選名單，讓他重拾熱血青春的感覺，不過去屆球會連番與冠軍失之交臂，周六銀牌決賽迎戰傑志，「廷峯」又可否掉換角色，為大埔帶來一個錦標？

「浮浮沉沉」是「廷峯」為南華階段下的結語，出場機會不多，狀態自然未如理想。（資料圖片）

落山重新出發 大埔尋回熱血的足球世界

2017年6月初，擁有逾百年歷史的南華為本地球壇投下震撼彈，宣布以培訓新人為由，自行申請降班，當時身為「少林兵」的「廷峯」坦言從電話收到消息的那一剎，世界彷彿停頓了，「這有如巴塞踢西乙吧，一開始聽見傳聞時，沒有一個球員相信，認為根本沒有可能發生，所以知道是真的那刻，人呆了，無奈又心慌。」塞翁失馬，焉知非福，「浮浮沉沉」是「廷峯」為南華階段下的結語，這只是個讓他改變現狀的機會。

「在南華很少出場時間，所以根本狀態不會保持得好。」是受傷患困擾，還是能力不足？「廷峯」說都不是：「有一次我與另一位皆任右閘的華人球員連後備都沒有份，但教練卻選擇了一位原任中場的外援客串，感覺他無論如何，就是不信任華人。」

情況如有理說不清，縱使如何表現，「廷峯」亦難以影響教練決定，不甘未有讓他放棄自己，只好把握僅有的上陣機會，幸最終獲大埔主教練李志堅賞識，來到新球會，才發現另一個世界，「由大球會來到地區球隊，感覺很清新，找回那種青春的熱血。很多華人隊友已是由細踢到大，團結亦和諧，大家目標清晰地一起打拚，有如兄弟班，自己那股熱誠及鬥心亦是在南華會沒有的，發現原來華人亦可以闖出成績、有足夠能力取勝。」

自3歲起便於粉嶺居住，華明邨附近幾個街場都曾留下翟廷峯的腳毛，不過原來他最初接觸的運動是籃球。（歐嘉樂攝）

角色轉變自覺自律 敢試敢做與時並進

加盟南華時只是個初出道的小子，來到大埔後周遭大多隊友的年紀卻比自己少，「廷峯」想起昔日幸得陳偉豪等前輩扶持，有感自己肩膀上應背負起更多責任，「以往可能比較任性，紀律不佳會遲到缺席，可是現在知道自己算是有點經驗，隊友可能會有樣學樣，應該把當時學到的傳授予他們。」「廷峯」以港隊中堅法圖斯作例子，「大家常說要在比賽中有好發揮，但其實這受很多事情影響，只有自律，狀態才會好。法圖斯40歲仍可於中超立足，便是能力加上自律的例子，他亦是我學習的目標。」

大球會要爭標論成績，11位正選球員必需是最頂級，每場比賽都吸引數以千計球迷注意，場上壓力可想而知，雖未至於比賽前緊張至失眠，但每次為南華披甲，「廷峯」總是踢得拘謹，只敢做最基本的事，「只要有一、兩場踢得差的話，很大機會遭雪藏，雖然壓力並非藉口，但的確影響了我的表現。」可是於大埔這個地區球會，球員總有彌補過錯的空間，「廷峯」亦決心與時並進，在右閘位置上做得更多，「我本來只是個純防守的球員，但現今足球講求跑動，兩閘亦需上上落落，去季球隊改踢3中堅陣式，明白自己走動頻率未夠，特意加操鍛煉體能，發現原來肯嘗試，自己亦可以做到。」

大多本地球員足球生涯都是由前踢到後，意思是小時候先任前鋒，惟因身材問題最後改踢翼鋒或邊衛，翟廷峯是小數，自少已擔任中後場位置。（歐嘉樂攝）

這麼近那麼遠的冠軍 誓擊退心魔挫宿敵

「廷峯」2014年首度出席大賽決賽，即為南華捧走銀牌錦標，惟自從那次，他贏得的冠軍數目就如事業發展一樣停滯不前。直至去季隨大埔征戰，才獲3度問鼎冠軍的良機，不過無論是聯賽、足總盃或菁英盃，卻都敗於班霸傑志腳下。

奪冠美夢就放在眼前，一伸手觸碰卻化成泡影，這麼近卻那麼遠：「在南華就算有3次決賽，自己都未必踢足，不過這次卻全都在自己有份出場下落敗。職業生涯從未試過在一年間，有這麼多機會去挑戰冠軍，第一次輸可以作檢討，到第二、三次亦是相同結果，其實很大打擊，『三亞王』的遺憾，相信今生亦不會忘記。」

無獨有偶，明天上演的銀牌決賽，大埔再度遇上宿敵傑志，「廷峯」有信心擊倒心魔，扳回一城，「吸收那3次經驗，必須在細節下處理得更好，把握力亦是致勝關鍵。球隊今年增兵，能力比往年好，相反傑志缺少了艾力士及辛祖等主力，實力不如之前，希望這次證明我們並不會被他們『食住』吧。」首次踢銀牌決賽奪冠時的那份感覺，「廷峯」未有忘記，但與其回味，不如這趟把握機會，「這一個冠軍對地區球隊的重要性很大，若贏得冠軍，相信能鼓舞球員、增強信心，對接下來亞協盃，以及聯賽爭標亦會帶來更多幫助，所以全隊的渴求心都很強，真的很想贏。」

足球曾帶翟廷峯走入困境，亦助他走出低谷，這次可帶來一個錦標嗎？（歐嘉樂攝）

港隊2009年於東亞運足球決賽擊敗日本勇奪金牌，每年12月12日網民重溫這傳奇一刻，23位球員名留青史，惟當年曾入選過的「廷峯」最終因傷退隊，無緣與隊友共同進退，抱憾至今。

即將踏入30歲大關，「廷峯」自言未達到甚麼成就，不過去年憑表現入選省港盃大軍名單，卻成為他堅持下去的動力，未來希望踢出代表作，讓別人記着他的名字，修補10年前的遺憾，「我相信發揮得好是有人看得見的，將來的事無人知道，但口講目標可以天花龍鳳，最重要還是踢好每一場，機會自然會找上門。」

明天銀牌決賽一戰，無論結果如何，他先要為自己爭一口氣。