【英超】麥巴比根度簡出錢相助　E沙拿家屬抵英展獨立搜尋

轉投卡迪夫城的伊美利安奴沙拿失蹤多日，英國警方日前宣布終止搜索。不過，E沙拿的家人仍未放棄，透過經理人公司辦眾籌，繼續搜尋家人下落。今次籌款在基利安麥巴比、根度簡支持下，已籌得30萬歐元。E沙拿家人更已到其失蹤地點附近的根西島了解詳情。

網上籌款於周五開始，據了解，巴黎聖日耳門的麥巴比及曼城中場根度簡等球圈中人，都有為E沙拿略盡綿力，很快就達到目標30萬歐元，但籌款不會就此結束，將會繼續籌款用作延長搜索期之用。E沙拿的母親及胞姊都已抵達根西，其姊日前在傳媒面前哭成浪人，呼籲有關當局不要放棄找尋胞弟。

E沙拿失蹤多日，英國當局已停止搜索。（視覺中國）

網上眾籌得到多方支持，令到獨立搜索成事。（視覺中國）

「直到他們滿意為止」

獨立搜索隊將由美國海洋學家David Mearns帶領，這位長年於英格蘭西南部做研究工作的學習表示，將會全力協助E沙拿家人了解真相。Mearn說：「他們從阿根廷來，承受突如其來的衝擊，有的答案少之又少。」

搜索隊負責人表示會一直協助E沙拿家人直到他們滿意為止。（視覺中國）

「作為專家也好，我的想法一定以其家人為先。我們將盡力給予最好的意見，要知道他們不知道這裏的環境及地理。」Mearns續說：「他們在找一個失蹤的人，我們會一直協助他們，直到他們滿意為止，這就是這個團體現在的行事模式。」