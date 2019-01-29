【亞洲盃】昆洛斯辭任伊朗主帥一職　「伊朗以表現贏得球迷尊重」

亞洲盃首場4強大戰昨晚（28日）上演，賽前未嘗失守的「亞洲一哥」伊朗終3次被日本攻破大門，無緣晉身決賽。伊朗主帥昆洛斯在落敗出局後，宣布辭任主帥一職。

昆洛斯（Carlos Queiroz）2011年4月接過伊朗帥印，領軍成為亞洲一哥，並兩次殺入世界盃決賽周。在今屆亞洲盃，伊朗表現優異，在4強硬撼日本前未失一球；相反日本在晉級路途上，每一仗僅以1球之差取勝。

伊朗曾在1968年至1976年連續三屆捧走亞洲盃，但之後一直未能再度高舉亞洲盃冠軍，昆洛斯當然希望帶領球隊一搔43年之癢，惟球隊終在4強行人止步。昨仗伊朗下半場連失3球，被日本的大迫勇也兩度破網，加上原口元氣在補時階段錦上添花，以0：3告負；日本則躋身周五（2月1日）舉行的決賽。

日本3：0勝伊朗強勢入決賽 大迫勇也梅開二度

昆洛斯在任教伊朗近8年間，雖然未嘗亞洲盃冠軍，但他領軍在世界盃踢出好表現，使不少球迷留下深刻印象。（Getty Images）

伊朗出局，昆洛斯隨即宣布辭職。這名65歲的葡萄牙教頭在任教這近8年間，曾多次與伊朗足總角力，爭取更多資源及安排與強隊友賽，即使並非一切亦如昆洛斯所願，他仍感激伊朗球員多年來的信任及努力。

昆洛斯對自己所做的一切感自豪，並以Frank Sinatra的「My Way」總結在伊朗國家隊的執教生涯，「首先，我要感激一眾球員接近8年來的努力，即使遇上任何困難亦一同面對。我亦感到十分自豪，因為他們以佳績引來其他人的目光，更贏得世界球迷的掌聲及尊重」。

伊朗自1976年後未曾揚威亞洲盃，球隊再度失落冠軍，球迷亦難掩失望。（Getty Images）

伊朗在今屆賽事首度失守，無法擊敗日本再進一步。（Getty Images）

日本主帥森保一在今仗帶領球隊擊敗伊朗，相隔一屆再度打入決賽。該名50歲的日本主帥表示，雖然3球淘汰伊朗，但過程並不容易，「日本球員在今仗從開賽起便非常集中，對今仗亦有十足的準備，加上發揮出贏波的勇氣和決心，才以3球擊敗對手，但絕對不是一面倒的一仗」。

森保一在賽後表示今仗並不如比數般輕鬆，希望球隊在決賽繼續努力。（Getty Images）

大迫勇也今仗梅開二度，成為日本隊晉級功臣。（Getty Images）

日本隊今屆賽事以「王座奪還」為口號，過關斬將如今殺入決賽，森保一亦希望球隊好好準備，在決賽中發揮最佳狀態。日本在以往的亞洲盃中，四度打入決賽，皆奪冠而回。日本將與卡塔爾或東道主阿聯酋的勝方，於本周五爭奪今屆亞洲盃錦標。