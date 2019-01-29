【港足】杜國榆加盟西乙B胡米利亞　「盼更多港將外流挑戰自己」

西班牙第三級別聯賽西乙B（Segunda División B）第4組球隊胡米利亞（FC Jumilla），在當地時間周一宣布簽入留學美國的21歲小港腳杜國榆（Remi Dujardin）。

剛在月初為香港披甲衛冕省港盃的杜國榆，正式被西乙B球隊胡米利亞睇中並落實加盟。胡米利亞在球會網頁上以西班牙文簡單介紹杜國榆，指這名1997年出生的年輕球員，在香港曾先後效力傑志和飛馬青年軍，為香港各級梯隊合共上陣37次。球會希望藉杜國榆加盟，加強中場實力。

胡米利亞宣布杜國榆落實加盟，杜國榆手持球隊球衣亮相。（球會官方Twitter）

杜國榆對《01體育》表示，在去年12月獲胡米利亞提供試腳機會，最終在本月17日抵達當地。他對能得到正式合約表示高興，顯示自己過去兩周努力並沒有白費。

杜國榆希望能夠繼續進步，又指胡米利亞的教練團幫了他很多，球會內部氣氛亦很好。教練團對他有要求，同時可推動自己進步。他指出，西乙B的競技水平很高，相信能令他進步至更高水平，他會盡快取得教練信任，希望得到上陣機會。

▼胡米利亞在官方Twitter公布杜國榆加盟消息：

✔OFICIAL. Remi, refuerzo para el centro del campo del filial



¡#BienvenidoRemi! 🤝⚪🔵



🔗 https://t.co/xVwQCOqBbk pic.twitter.com/V4RQcbb8IM — Fútbol Club Jumilla (@FCJumilla) January 28, 2019

被問及本港球員外流機會不算太多，對此行有何期望時，杜國榆表示希望盡快適應在胡米利亞的生活，並有上陣機會。長遠而言，他希望能在較高水平聯賽作賽，一邊累積經驗，一邊尋找機會；同時希望能開拓一條新路向，讓更多香港球員得到外流機會，挑戰自己。

杜國榆正爭取在3月份代表香港前赴蒙古出戰U23亞錦賽外圍賽，他希望藉此維持狀態，並期待與U23一眾戰友再聚頭，一起爭取出線決賽周資格。

胡米利亞現時在西乙B第4組聯賽榜排名第9。（胡米利亞官方facebook）

C朗拿度前教練任教

杜國榆為台法混血兒，生於香港並在北角長大。早年在傑志青年軍效力五年，及後在太陽飛馬青年軍效力三年，於2015年遠赴美國聖文德大學留學及出戰美國大學聯賽，在首季19場比賽中有17次正選並取得一個助攻。在2016年4月2日，杜國榆與美國第四級聯賽球隊球隊羅徹斯特河狗（Rochester Lancers、前稱Rochester River Dogz FC）簽下職業合約。

曾為港出戰雅加達亞運的杜國榆，最近一次為香港隊披甲是在今年1月初省港盃次回合賽事後備上陣，助港隊兩回合計以6：1擊敗廣東衛冕省港盃；此外去年雅加達亞運亦有為港隊上陣。

胡米利亞本月初亦宣布已退休前北京國安前鋒高雷雷（右）以38歲高齡復出加盟。（新浪體育）

胡米利亞位於西班牙法定葡萄酒產區梅西亞（Murcia）自治區胡米利亞市，成立於1975年，早年經常於第四級別聯賽西丙徘徊，球隊於2015/16球季升上西乙B並護級成功後留在西乙B至今。2016年6月胡米利亞被中國商人唐暉與李翔和阿根廷合夥人Ruben Iglesiass聯手收購，球會在本月初公布，1999－2006年北京國安前鋒高雷雷再度復出加盟。值得一提的是主帥Leonel Pontes曾任C朗拿度職業生涯初段的教練。

胡米利亞現時在西班牙第三級別聯賽西乙B第4組聯賽作賽，現時在聯賽榜排名第9。西乙B共有80支球隊，按東南西北地區分成4組作賽。每組前列球隊可在季後參加附加賽，競逐升上西乙及來年出戰西班牙盃資格。