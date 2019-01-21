【港足】技術總監艾拿臣不求複製冰島奇跡　要為香港找出自己風格

冰島國家隊的足球故事為人認識，僅得33萬人口的歐洲小國，在天氣及場地因素限制下，短短6年間世界排名由131位跳升至現時的37位。 香港足總2017年曾與冰島足總合作推動「足球發展伙伴計劃」，來自冰島的艾拿臣（Thorlakur Arnason）周一（21日）正式為新任技術總監，香港可否在這位新官上任後複製奇跡？ 「提出大問題，提升小球員。（Big questions，Young players）」，艾拿臣希望協助香港找到屬於自己的風格，由年輕球員做起，為香港足球帶來改變。

來自冰島的艾拿臣上周三（16日）來港，兩日後即展開工作，今日正式上任，晚上便走訪位於將軍澳的賽馬會香港足球總會足球訓練中心，觀察香港女足與印度女足的練習賽。

這位冰島教頭賽前坐在接待處旁的椅子上接受傳媒訪問，透露來港前只對中超及日本聯賽較有認識，不過他笑言自己是個好奇心強的人，最後放棄於歐洲落腳，選擇文化異同的香港成為他於亞洲的首份工作。

訪問開始前記者先向艾拿臣了解其名字的正確讀音，他之後向記者笑言，可改叫他的花名「Thor」（雷神奇俠），球迷將來遇見這位技術總監，亦可嘗試與他打招呼。（袁志浩攝）

艾拿臣正式上任首日，晚上即赴將軍澳觀看香港女足的練習賽，這位技術總監亦指其工作無分男女足，以香港足球為優先。（袁志浩攝）

談選新帥條件 艾拿臣：教練是24小時的工作

港足前主帥加利韋特去年年尾離任，足總正進行新帥的招聘程序，身為招聘小組成員之一的艾拿臣認為人選需符合兩大條件，「作為上司，你會為擁有一位勤力的同事而感到放鬆，而勤力亦正是冰島人的特點，若你選擇成為教練，這便是一份24小時的工作，即使不在場上，回家或躺在床上是仍會想着相關的事，這是成功的重點。」

他亦認為願意學習的教練，才能勝任新帥一職，「我今年將踏入50歲，但我仍願意來港學習，接受新文化的挑戰，我心目中的人選必須亦是這樣的人。」

冰島國家隊代表戰士與團結，艾拿臣認為香港亦應建立自己的一套，讓球員抱着相同的價值觀於場上拚搏。（Getty Images）

「18歲是新的23歲」 本地聯賽可培育球星

當冰島在近屆歐國盃及世界盃取得成功，港人總愛以香港與這個歐洲小國比較，認為香港可向冰島取經，這位新任技術總監認為香港不需將家鄉一套搬字過紙，「最重要是提拔更多本地教練，香港太依賴外國專家，我們應該讓更多年輕教練進入系統內。」

同時港超聯亦需更多本地年輕球員，「全世界所有最好的球員，年青時便已經踢一隊，歐洲有一句話是『18歲是新的23歲』（18 is new 23），若香港要培育出一位球星，就必需由18歲開始向他提供機會，23歲在現今足球世界，已非年輕球員。」

艾拿臣能否協助香港足球復興，再次成為一支強隊？（資料圖片；粱鵬威攝）

認清踢法與弱點 尋找「香港」背後意義

艾拿臣補充，冰島的成功源自當年制定屬於自己的風格，令橫跨各個梯隊的教練，都向球員貫輸同一套價值觀，相信這做法值得未來的新帥參考，「冰島大約在7年前，統籌來自男、女子及青年隊的教練，一起認清球隊踢法及風格，知道『冰島』二字的意義。它代表戰士及團結，亦了解我們的缺點，不可能踢得像西班牙及巴西般漂亮。香港有很多不同國籍的球員，這相對困難，但我認為若一支球隊防守出色，無論是香港或冰島，絕不會是一支弱旅。」

香港的足球文化根深柢固，小孩難以從小便如外國球員般全心全意地訓練、夢想成為足球員，艾拿臣明白一切改革需時，並稱或考慮於小學或青年軍系統方向入手，亦強調香港各球會及傳媒應負起責任，讓香港有更多人對足球有深入討論，「提出大問題，提升小球員。（Big questions，Young players）這便是我的足球哲學。」