【行山狗】爬坡挑戰香港300山接近完成　攝影師David：我們是拍檔

香港雖然不大，但如果要行遍全港山野，絕非易事。 4年前，攝影師伍詠言（David）定下目標，要跟愛犬爬坡一起踏足300座香港有名山頭。山有難有易，路有長有短，他們一步一腳印，如今只餘3座便完成目標。 回顧挑戰「香港300山」的計劃，David最難忘西貢滘西洲的大嶺及二嶺，因為無路可行，全程爆林。David以拍檔來形成他跟爬坡的關係，「我負責上山，你幫我認路，帶我落山，我們好像是一對拍檔。」

水泉澳邨旁有個山頭，名叫蝌蚪坪，登頂可俯瞰沙田景色，遠眺吐露港，是不少沙田居民的後山，包括家住山下村屋的David。沿水泉坳街往上行，經過閘口，緩緩上坡，接行山徑登山，拾級而上，不久便抵達平坦開闊的山頂。坐在石上，David開始訴說跟爬坡的故事，「在爬坡7個月大的時候，我跟牠第一次行山，就是來蝌蚪坪」。

爬坡是一隻唐狗女，年幼時獲David友人收養，後來暫托在他家中。David夫婦見牠乖巧，便決定收養，自此爬坡有了一個家。David跟太太都喜歡行山，通常周末都會上山，「沒有理由周末留下爬坡一個在家中，所以不如試一試帶牠去行山，一起去我們的活動。我們見很多外國人會將寵物融入自己的生活，例如主人喜歡滑浪，就會帶自己的狗一起去滑浪」。

David第一次帶爬坡行山，就是行沙田的蝌蚪坪。（洪嘉徽攝）

4年前開展香港300山計劃

那次蝌蚪坪之旅，David意外地發現爬坡的另一面。他說：「與動物很難有言語溝通，我透過牠的行路姿勢及尾巴去了解牠的心情。在市區，牠常常垂下尾巴，容易受驚，但當牠到郊區，心情好像完全放鬆，會周圍跑，又會聽話，跟住我們，很自在的感覺。」喜見愛犬與自己同一愛好，David就更多帶爬坡行山，並開始香港300山的計劃。那時候，爬坡快將1歲。

David解釋：「香港有名的山有三百幾十座，我就定了300這個數，去挑選300座山，遍及全港包括離島，嘗試與爬坡去行，希望了解香港不同地方的郊區及大自然。」他指住蝌蚪坪後的山脊說：「見跟牠行蝌蚪坪多，有次就跟牠從這裏一直行，行上去獅子山。」香港300山就由那次獅子山之旅開始。

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每次與爬坡行山，David都會準備水兜，定時叫爬坡飲水。（洪嘉徽攝）

爬坡擅長認回頭路

經過4年時間，David與爬坡一起征服了297座香港的山，人與狗之間也建立了深厚的默契。在上蝌蚪坪的路上，無論是遇上大路分岔口，還是路旁有隱蔽支路，一馬當先的爬坡都會慢下來，等待David。「爬坡總是知道我想去什麼地方！」David笑言說：「例如行到分岔口，牠會在前面提醒我。可能牠留意到我的動作，常常料到我想行的方向。」

David還表示，狗與人的視野高度不一樣，會發現到一些叢林密佈的小路，「我會看不到路口而錯過，因為路線不清晰，而牠就站在分岔口，告訴我這裏有條路。每一次登山，每一次旅程，牠都會幫到我，特別是離島密林路線，我們爆林上山，通常會行原路落山。有時落山時，我們未必清晰見到上來的路，反而牠很記得回頭路怎樣行。我覺得很有默契，我負責上山，你幫我認路，帶我落山，大家好像是一對拍檔。」

從蝌蚪坪望出去，可以見到沙田的景色。（洪嘉徽攝）

落山無難度 爬坡最怕水

David表示爬坡是落山的高手，「比我們更懂得落山，我們有時會跣腳，如果路面是碎石，我們可能要扶住兩邊慢慢行，或者要靠行山杖。牠最擅長應付這種碎石路，牠真的可以滑住落，可能因為牠重心低，我們兩隻腳，牠就有4隻腳。牠很少失平衡，就算有少少失平衡，都可以很快修正到，相信這是動物的本能。牠擅長在碎石路落山，快到我們見不到牠的尾巴。」

不過，爬坡亦有牠的弱點，就是水。David說：「牠不喜歡行澗，完全不喜歡接觸水。我見其他狗行山會衝入水中，但牠不會。平時行山的時候，常見要行石頭過一些小溪澗，牠以前站在那些溪澗前，不肯過。跟住擾攘一大輪，我才說服到牠這裏不是河流，你可以踩住乾的石頭一步步過去。」

「水絕對是牠的弱項！」David續說：「現在我們去離島行山，要搭船才去到，但牠不敢搭船。我說：『爬坡，要上船了！』牠竟然轉頭走。又或者我們在離島等船離開，當船到了，我的朋友先上船，叫爬坡上去，牠竟然寧願走回山上也不敢上船。我要捉住牠，一起跳上船，但上到船牠又沒有問題。」

對於爬坡來說，落斜沒有難度，速度很快，但牠間中都會停下來等人。（顏銘輝攝）

登滘西洲山頭最難行

回顧各個山頭，最難忘的是西貢滘西洲，David說：「滘西洲上，我有3座山想去，分別是神仙井山、二嶺及大嶺。上神仙井山都見到有條路，到行大嶺及二嶺，真的不對勁，基本上草密到推不開，撥也撥不到，要強行爆上去。我們以每小時行600至800米的速度去行，是一個極慢的速度，十分辛苦，全程手腳並用，又斜，又要撥開樹及草。我估計沒有太多人去過，那次真的是最辛苦。」

面對這種惡劣的地形，David都不敢讓爬坡帶頭，他說：「爬坡會行到我們之間。牠其實很醒目，有路的話，牠才會帶頭行，但如果叢林太密或者沒有路的話，牠行不到，就會等我們先行，踩出一條路後，牠才跟住行。」

現在，爬坡快5歲了。David及牠的香港300山計劃接近尾聲，尚餘3座離島上的山，分別是大鴉洲的飛機頂、大嶼山西邊小島雞翼角以及新界東北的往灣北頂，皆是人跡罕至的地方。