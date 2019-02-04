【行山狗】攝影師David帶爬坡走遍山野　大談香港行山影相勝地

攝影師David（DB）4年前與愛犬爬坡開展「香港300山」的計劃，幾乎走遍香港每個山頭。他最喜歡的山頭是愉景灣的老虎頭，爬坡既可以在草地跑來跑去，他也可以拍攝山上四季不同的景色。 不過，David表示很多香港的公共交通工具不歡迎寵物，很不方便主人帶狗去行山。他試過在西貢黃石碼頭截不到的士，不得不行出北潭涌，也試過在大嶼山行山後，等個多小時才截到「藍的」離開。

David本身喜歡戶外活動，除行山外，還涉獵攀石、獨木舟及越野單車，後來他接觸攝影，用相片記下香港郊野的美景。4年前，他與愛犬爬坡希望踏足300座香港的山，開始探索香港山野的各個角落。

他及爬坡最喜歡的香港山頭是愉景灣的老虎頭，他解釋：「路線不長，愉景灣上山。老虎頭上有一大片草原，爬坡喜歡跑，跑得很開心，我們覺得很舒服，而且影相又靚。山下有個森林，有時夏天我會去那裏影相。我很喜歡影相，老虎頭四季都有不同景色，所以很喜歡這個地方。」

David推介行山影相勝地：

+ 2

沙田的蝌蚪坪易行又近市區，是David及爬坡常去的地方。（洪嘉徽攝）

+ 4 + 3 + 2

爬坡雖然喜歡周圍跑，但有時都會回到主人身邊，乖乖地伏在地上。（洪嘉徽攝）

愛到青山、蝌蚪坪影相

David還提及屯門的青山腹地以及沙田的蝌蚪坪，也是他的影相勝地，「青山腹地的地形很靚，山脈交錯，影相一流，配上日落的話，更加漂亮。我還喜歡蝌蚪坪，近市區，十分方便，風景方面，影到市區又影到郊區，見到郊野公園與市區如此接近，是香港特有的地形。」

談到上山拍照的裝備，慣用Sony機的David表示最緊要輕，「我多數用幾代A7R影相，由A7R到現在用A7R3，不算太重，我會因應情況，大部分只會用55、1.8那枝鏡（Sony 55mm F1.8 ZA），整個組合都幾輕。我之後會用Peak design的扣，將相機放在肩帶上，方便影相。如果想再輕的話，用RX100系列的相機，一部機仔300克左右，就可以拍片又影相。」他表示少影夜景，所以不會帶腳架上山。

David上山影相的話，習慣將相機扣在肩帶上。（顏銘輝攝）

爬坡很喜歡站在懸崖的大石上。（洪嘉徽攝）

爬坡很喜歡站在石上，齊看David作品：

看David的Facebook專頁Todayz Photography，入面有很多張爬坡站在石上的照片。他解釋：「由細到大，牠都喜歡企石頭。每一次，我就預早站在適當的位置，開定機，對定焦，要有耐性，等牠走上去石頭就影相。還有個攝影的貼士，如果我見那塊石很靚，想跟牠一起影，我就擺好相機，預先計好時間，不斷連續地影，我就叫牠一起到石上影相。我們會一起坐下來看風景，或者叫牠跳起，同時間相機已經在後面不斷影相。」

David大讚香港的郊野十分漂亮，與外國的山各有特色，美中不足的是石屎行山徑。他表示去得戶外的人都希望接觸多一點大自然，他說：「香港的山太多石屎路，外國盡量不去改變大自然的景色，外國保育做得好。」

David表示帶爬坡行山最煩惱的是交通。（洪嘉徽攝）

由於截不到的士，他試過與爬坡由黃石碼頭行出北潭涌。（洪嘉徽攝）

抱怨香港交通 西貢大嶼山落山最難走

在訪問的最後，David最有意見的是交通問題，他慨嘆：「與爬坡去行山的最大問題是交通，十分麻煩。帶狗行山，一定要搭的士，或者電召客貨車，又或者自己駕車，真的很不方便又花費金錢。有外國地方准許狗上公共交通工具，但你當然要注意衛生，不要影響到人。我見動物團體爭取了很多年，但始終沒有交通工具，不但是狗，是所有寵物都上不到。」

David表示在偏僻的地方下山後，較多會電召客貨車，「就算是新界東北的村落，客貨車都肯入，反而最麻煩是西貢北潭涌閘口後的萬宜水庫路段，有很多人跟你爭的士，我及爬坡又上不到巴士，唯有行出來。我很多次要行到去北潭涌才叫到的士走。」除此之外，他還提到南大嶼山的交通也很差，「尤其假日時間，很難截到『藍的』，所以每次行大嶼山都很花時間，一定行足全日。試過在石壁附近想電召的士，等了個多小時，唯有繼續等，有時幸運的話，會碰到有空車經過。」

David續說：「例如你住大埔，他們覺得你的狗一生都只會在大埔活動，不用帶牠去香港其他地方。養動物的人是需要帶寵物去其他地方，就算看醫生，都可能要跨區看醫生，難道我次次都搭的士？因為有很多麻煩，例如交通，令到很多主人少了一種衝動帶寵物出去行山。」

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談