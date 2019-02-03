【行山狗】4年時間挑戰香港300山　爬坡是如何煉成的？

「爬坡」可能是踏足香港最多山野地方的狗，牠的足跡遍及港九、新界及離島。 爬坡的主人David（DB）在4年前開始「香港300山」的計劃，希望與愛犬一起登上300個香港山頭，如今離目標只差3座。 羅馬並非一日建立，縱橫山野的爬坡也是久經訓練，每次登頂背後都是日積月累的成果；由最初訓練爬坡在山上聽指令，到做行山紀錄了解爬坡的身體狀況，再到每次行程的計劃及準備，每步都見到David對行山及爬坡的熱愛。

由水泉坳街登上蝌蚪坪的路上，經過攔住車輛的閘口後，David就放繩，讓5月就5歲的爬坡自由地在山上奔走。不怕爬坡會走失嗎？David表示從未試過，相信是因為他最初訓練有素。他解釋：「最初帶牠上山，都要上繩行，有些路線行過幾次，覺得牠熟路了，才嘗試放繩讓牠自己走。當牠行到我們10米外，我就會叫牠『stay』或者停，如果牠有停的話，就會用零食獎勵牠，令到牠養成習慣。當牠習慣了後，我們就開始完全放繩讓牠行。」

爬坡行山要學等人讓人

David會訓練爬坡每次都不會走遠，而且定時要回頭望，教牠學懂等人。他還表示，有些行山人士會怕狗，所以要訓練爬坡行山的禮儀，「我們會教牠見到迎面而來的人時，要靠邊行，或者停低，坐在地上，待其他人走過後才再行。正如你行山的時候見到對頭多人，都會站在一旁等。」

David表示帶狗行山，最重要訓練狗隻聽指令。（顏銘輝攝）

就算爬坡已經訓練有素，但去到有車的馬路，David都會上繩。（洪嘉徽攝）

曾遇猴子、野豬及刺蝟

除了行山人士，爬坡在山上還會遇到不同的野生動物，「我們遇過野豬、猴子及刺蝟。」David坦言：「牠發現的話，會提高警覺，很想去追。」這時候，爬坡身上的背心就非常有用，背心上有個手挽，十分方便主人隨時拿起牠。David說：「牠會追猴子的，很幸運，牠自小就學會指令，我一定叫得到牠回來。我一大聲喝『stay』或者『no』，牠就會停。牠其實很想追，你就要趁這個時刻馬上捉住牠。」

儘管常常上山，但爬坡還未試過與野豬、猴子等打架。David笑言：「老實講，牠沒有能力捉到猴子及野豬，因為牠們比我們更驚，走得更快。見到刺蝟的那幾次，我見到牠們在路上打橫慢慢行過，爬坡想靠近去，看看是什麼。你就要在這個時候捉住牠，叫牠不要做，教多幾次，牠就會懂。」他特別提到行金山及城門水塘一帶時，會叫爬坡行近他，一聽到或見到猴子的蹤跡時，他就會捉住爬坡。

經過David的訓練後，爬坡每行一段路，都會懂得回頭望及等人。（顏銘輝攝）

爬坡的背心上有個手挽，方便David隨時捉住牠。（顏銘輝攝）

做行山紀錄 了解愛犬體能狀態

與爬坡行山4年，David表示牠的體能在秋冬季完全沒有問題，但在夏天的時候，就要注意爬坡有沒有體溫過高甚至中暑的跡象。他說：「見到牠喘氣時，留意牠耳朵、眼睛、手指邊位有沒有很紅，如果很紅就代表牠很熱。現在你見到牠不會怎樣伸長舌頭，但夏天時，牠的舌頭會伸到很長，急速地喘氣。這個時候一定要讓牠休息，休息到沒有喘氣為止。」他補充，有次夏天行麥徑第3段時，他們更在中午長時間休息，避開最酷熱的時段，而爬坡很醒目，會自己鑽到陰涼的草叢休息避陽光。

David指出：「每隻狗都不同，是否行開山、體型、毛長不長，都很影響行山的距離，每個狗主都應該了解自己隻狗。」頭兩年帶爬坡行山時，他每次都會做紀錄，「例如紀錄溫度、飲了多少水、行了多遠，還有濕度。這件事做了一年多兩年，之後就心中有數，知道在幾多溫度下應該帶幾多水，牠又行到幾遠。如果你想帶狗行山，沒有一些確實的數字可以告訴你，要靠自己。你應該是最熟隻狗的人，知道牠幾時累、什麼天氣才行得、要飲幾多水。」

David表示頭兩年帶爬坡下山都會做紀錄，了解愛犬在不同氣溫之下的飲水量。（顏銘輝攝）

天氣炎熱的時候，爬坡會機靈地走到樹蔭下乘涼。（顏銘輝攝）

David為爬坡預備的消暑法寶：

規劃路線避廢車場、貨櫃場

David每次跟爬坡行山前，都會帶牠的背心、水兜、零食，還有足夠的水，「要準備多一倍的水，牠比我飲得更多。」David還會特別帶行山杖，「慎防有猴子，或者經過村屋時會有村狗。我不是想用行山杖去襲擊牠們，但如果要保護自己及爬坡時，行山杖會有幫助。」

David表示在路線規劃路線時，亦可以盡量避免遇上村狗。他說：「有時會有村狗或者廢車場、貨櫃場的狗，牠們會衝出來，有機會襲擊你。我會避免在這些地方上落山經過，看看行遠一點有沒有其他路，或者坐車經過。如果一定要行經的話，就認定方向，盡快經過，隨時捉住牠或者抱起牠行。如果有些路線，我在A點上山，如果在B點落山的話會經過那些地方的話，我寧願不去B點，沿路折返於A點走。」

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爬坡4年前成為David家中的一份子，如今已經亭亭玉立。（洪嘉徽攝）

David每次跟爬坡行山後，除了幫牠洗澡，還會檢查他的手指及關節。（洪嘉徽攝）

畏高？「牠比很多人大膽」

每次落山回家後，David一定會為爬坡洗澡，為牠檢指甲及關節，看看有沒有受傷。他續說：「如果春天的時候去完密林的地方，很潮濕，我幫牠沖涼後，會檢查大腿內側有沒有牛蜱。」David表示4年來，爬坡只試過一次受傷，而且只是輕傷，「其實很輕微，試過整傷手指甲，撬起了，相信因為山路石面多，牠要爬上去用力抓，就令到手指受傷。」

此外，有些人行山會畏高，狗又會不會呢？David表示爬坡也有怕高的時候，但「牠比很多人大膽」，他說：「牠站在崖邊時，不算太驚，牠4隻腳站穩在地上，如果牠意識到有危險的話，牠會伏在地上。普遍來說，牠都企得很定，行動自如。」

有時人行山會滑倒，狗又會不會呢？David表示他從未見過爬坡滑倒，「就算地面濕滑，或者有青苔在上面，牠都很少會跣腳。有時牠會利用地面的滑，跣住落，但牠落得很穩陣，穩陣過我很多，我從不擔心牠會滑倒。反而，有時跑沙地跑得很快，牠的後腿會滑一滑『甩尾』，但都在牠的控制範圍以內。」