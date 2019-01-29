【菁英盃】球證彈弓手紅牌變黃牌　香港飛馬破不勝傑志魔咒

周二（29日）於旺角大球場上演的菁英盃分組賽，由傑志迎戰香港飛馬，傑志即使有3位小將合力炮製兩個入球，最終卻被飛馬逆轉，以2：3落敗，讓飛馬終止自港超年代起，與傑志碰頭皆未能取勝的魔咒。

賽事改期加上比賽安排於周中晚上舉行，這場菁英盃分組賽只吸引678人觀戰。傑志今仗有韓援徐相民首披「藍鳥」戰衣，更派出3位U22球員鄭展龍、巴拉克及陳晉一上陣；飛馬方面3位新加盟球員大衛拉菲爾、曾至孝及袁振昇，由於都曾代表舊東家出戰菁英盃，今仗無緣出場，加上陳肇麒停賽，繼續起用胡晉銘及張憙延兩位年輕球員。

傑志3位正選披甲的U22球員鄭展龍（左起）、陳晉一及巴拉克，合力炮製球隊兩個入球。（袁志浩攝）

冬季轉會窗從凱景加盟傑志的韓援徐相民，今仗首度為新東家披甲，出任中後場位置的他表演一般。（袁志浩攝）

鄭展龍遭梁興傑侵犯 球證判罰紅變黃

開賽初段戰況陷入膠着，首20分鐘雙方均未有埋門，戰至21分鐘傑志由兩位年輕球員合作攻入首球，出任左翼衛的16歲小將陳晉一左路勁射，門前的巴拉克加一腳撞射入網，傑志領先1：0。「藍鳥」另一位U22球員鄭展龍今仗亦表現活躍，一次於中場附近接連避過數位飛馬守將，贏得球迷報以掌聲，惟34分鐘此子被飛馬中場積施利侵犯，引起兩軍後衛列斯奧及羅斯衝突。



球證譚炳煥先向梁興傑出示紅牌。（袁志浩攝）

飛馬縱使於39分鐘有艾華門前抽入，追成較接近紀錄，不過完半場前鄭展龍單刀遭飛馬門將梁興傑撲跌，傑志獲得12碼。球證譚炳煥初時向梁興傑出示紅牌，但之後卻「彈弓手」改為黃牌，最終「藍鳥」由華杜斯主射極刑破網，領先2：1完半場。

惟在球員投訴後收回紅牌，以黃牌代替，飛馬主教練陳浩然賽後認為改判合理。（袁志浩攝）

後備入替的祖連奴頂波後撞向門柱，其攻門雖彈柱而出，不過仍有蕭俊銘補中絕殺。（袁志浩攝）

蕭俊銘「開齋」助飛馬絕殺 「年輕球員便是要放開來踢」

傑志換邊後收起鄭展龍，由從凱景回收的播磨浩謙入替，徐相民亦因傷退下火線，飛馬72分鐘有積施利長傳予佐佐木周，後者起腳被擋出後再補中，助飛馬扳平。完場前飛馬中場祖連奴飛頂中柱，再憑後上的蕭俊銘左腳抽入，終以3：2絕殺傑志，助球隊自港超聯成立後首次力挫傑志。

入球後的蕭俊銘興奮地跳起高呼慶祝，賽後他指這球意義重大，「這球是我職業生涯首個入球，很興奮，但更重要是為球隊奠勝。希望可以透過這個入球，爭取更多上陣機會，取得更多入球協助球隊。」「蕭銘」透露主教練陳浩然賽前，曾向球員提及對傑志的不勝紀錄，助他減低壓力，踢出水準，「放開來踢，落到場便跑，我認為年輕球員便是要這樣。這個結局是意料之外，總算沒有辜負教練團的期望，很感激朋友及家人對我的支持。」

蕭俊銘入球後振臂高呼，這球屬於他職業生涯以來首個入球。（袁志浩攝）

+ 10 + 9 + 8

陳浩然：一場反勝能改變下半季

今季是蕭俊銘效力飛馬的第3個球季，陳浩然亦笑言這位23歲中場終於「爭氣」，「他是個有潛質及技術的球員，我會形容是特別及具創造性，所以平日練習以外，教練團都會跟他談更多，這仗他終於沒有怯場，證明自己的努力沒有白費。」飛馬終嘗自港超年代後首勝傑志的滋味，陳浩然指今仗雖只是一場盃賽分組賽，但全隊十上十落，更勝一切，「贏一齊輸一齊，一季有一場像這樣的反勝，對下半季相當重要，無論士氣及爭標決心會更大。」

對於球證譚炳煥上半場尾段的判罰由紅變黃，陳浩然慶幸對方知錯能改，因情況會更合符新球例下的指引，而假若球證堅持逐梁興傑出場，飛馬亦難以推翻結果，因此認為改判「相當重要」。