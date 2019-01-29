【亞洲盃四強】卡塔爾4：0輕勝主隊阿聯酋　首度殺入決賽鬥日本

亞洲盃四強次日大戰，阿聯酋主場迎戰今屆賽事表現令人眼前一亮的卡塔爾。令人有點意外的是阿聯酋踢來完全不見主場威力，卡塔爾未受太大考驗下大勝4：0。 之前最佳戰績只是四強階段的卡塔爾，首度殺入決賽，與日本爭逐亞洲王者寶座。

卡塔爾實力稍強，阿聯酋有主場之利，賽前今仗預期只是勢均力敵的「五五波」，開賽後確實如此，但一次失誤將形勢改變。

上半場22分鐘，卡塔爾翼鋒Boualem Khoukhi右路盤球推進，阿聯酋守將沒有給他太大壓力下，緩緩推進至K角位施射，他的射門不算強勁，但阿聯酋門將伊薩（Khalid Eisa）的「慢動作落地」，讓皮球越過他雙手溜進網窩，卡塔爾領前1：0。

卡塔爾3：0勝阿聯酋，首度殺入亞洲盃決賽。（美聯社）

卡塔爾射手阿里的射門，阿聯酋門將欲救無從。（美聯社）

戰至37分鐘，今屆表現十分搶鏡的卡塔爾前鋒阿里（Almoez Ali）在前場左路接球後推順射向遠柱，皮球擦柱入網為球隊擴大比數至2：0。這球已是他6場亞洲盃賽事的第8個入球，在射手榜遙遙領前。

卡塔爾射手阿里步大力雄兼有射術，在今屆亞洲盃光芒四射。（美聯社）

下半場阿聯酋傾盡全力反撲，多次埋門均甚具威脅，惟被表現神勇的卡塔爾門將薩阿德（Saad Al-Sheeb）逐一化解。

戰至80分鐘，凱多斯（Hasan Khalid Al Haydos）在前場搶點成功，高速奔向阿聯酋小禁區後把皮球挑過門將，卡塔爾領先至3：0。最終卡塔爾在補時階段再入一球，大勝4：0殺入決賽與四屆冠軍日本一決高下。

卡塔爾射手阿里攻入個人在今屆賽事第8個入球，在射手榜遙遙領前。（美聯社）