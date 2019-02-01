【網球】球僮霸氣踩死曱甴順手執走　莉絲姬嚇到花容失色（有片）

網球場上的球僮，除了執波之外，還會拾什麼東西？ 在日前的泰國公開賽，德國球手莉絲姬（Sabine Lisicki）比賽時發現地上有隻蟑螂，被嚇一嚇。不過，她跟住受到更大的驚嚇，有個勇猛的球僮跑過去，一腳將蟑螂踩死，馬上徒手拾起蟑螂。

周二（1月29日）的泰國公開賽，莉絲姬對西班牙球手梅古露莎（Garbine Muguruza），在第2盤的第4局，她發現有位不速之客闖進場區，那是一隻蟑螂。面對蟑螂，莉絲姬失去了底線抽擊時的狠勁，就像小女孩一樣，既驚且怕，嘗試用球拍趕走蟑螂。不過，莉絲姬攻勢柔弱，蟑螂無動於衷，堅守陣地，繼續佔領網球場。

莉絲姬打波咬牙切齒，但面對蟑螂就失去了這股狠勁。（Getty Images/資料圖片）

望見六神無主又無計可施的莉絲姬，場邊的球僮馬上趕到支援。球僮看來經驗豐富，十分果斷，認準目標，如猛虎出柙般撲向蟑螂，靈敏地一躍，準確地一踩，蟑螂魂斷鞋底之下。莉絲姬想不到球僮的出招如此快、狠、準，一時沒有心理準備，嚇得花容失色，不由自主地轉身走去，不忍再面向血腥的戰場。

球僮整套動作如行雲流水般順暢，不假思索。正當莉絲姬仍未回神之時，球僮已經一手拿走蟑螂的屍骸，轉身跑去。當球僮清理好現場後，莉絲姬才走回去，露出尷尬的笑容。最終，作為球童大戰蟑螂之役最近觀眾的莉絲姬，以3：6及4：6直落兩盤不敵梅古露莎出局。

莉絲姬發現蟑螂時，嘗試用球拍趕走牠。（網上截圖）

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