【網球省港盃】王康傑與胞妹分途出擊　偕胡可澄戰單打齊報捷

首屆網球省港盃今明兩日於紀利華木球會上演，香港隊與廣東隊各派4名球手在單、雙打5個項目交手。 今日率先上演單打賽事，港隊的王康傑與胡可澄打頭陣，二人皆以盤數2：1奏凱，助港隊先拔頭籌，以場數2：0領先廣東隊。 攝影：羅君豪

香港隊派出3男3女，包括王康傑、黃俊鏗、楊柏朗、胡可澄、伍曼瑩及佘俊穎出戰，王康傑（Jack）先與廣東的穆韜對壘。18歲的穆韜開賽早段已入局，率先兩度破發，一度領先4：0；Jack後來站穩陣腳，在對手發球局給予不少壓力，惟未能收復失地，先輸2：6。

王康傑（圖）今仗反勝廣東的穆韜，為港隊取得首分。（羅君豪攝）

第2盤戰情更緊湊，王康傑在對手發球局力逼8度「刁時」，惜未能破發，其後更未能守住發球局，落後1：3。幸好他及時回勇，終在今場首度打破對手發球局，其後把握機會再度破發，以7：5扳平盤數1：1。

兩盤過後，穆韜接受軍醫治療，該名廣東球手受傷患影響，隨即被王康傑破發，戰至Jack領先3：1時，穆韜宣布退賽，王康傑以2：6、7：5及3：1取勝，為港隊先取一分。

廣東的穆韜（圖）與王康傑合演精彩一仗，次盤雙方爭持不，但穆韜最後一盤因傷退賽。（羅君豪攝）

王康傑與其他隊友早前從內地戰畢泥地賽事返港，他賽後說，開賽時未太習慣硬地場節奏，所以被對手連續兩次破發，後來站穩陣腳，發揮才就好。現時世界排名列660位的他，期望在本年度提升排名，從而出戰ATP挑戰者級別的比賽：「不少大型運動會如亞運、亞室運等賽事亦於前年和去年完成，所以今年以提升世界排名為主，希望打入300至400位，出戰更高級別的ATP挑戰者（ATP Challenger Tour）。」

王康傑坦言在開賽初段未適應硬地場，故此被對手兩破發球局。（羅君豪攝）

同日，王康傑的妹妹王康怡以10號種子身分出戰澳網青年組單打，惜以4：6及3：6不敵英國球手Destinee Martins出局。對於妹妹力戰僅敗，王康傑直言與外國球員交手難度甚大，但希望妹妹在未來的大滿貫中繼續努力：「妹妹在今天的比賽中僅敗出局，畢竟她身形『細粒』，與外國球手碰頭時更加輸蝕，對她而言這並不簡單。康怡要在每球發揮水準，才有望與外國球手抗衡。她現時17歲，明年仍可戰青年組賽事，希望她在今年其餘3個大滿貫汲取經驗，往後有特別的進步。」

王康傑指今年首要目標是提升排名，盼出戰更多高組別比賽。（羅君豪攝）

說回省港盃，港隊以胡可澄（Tiffany）出戰女單，鬥廣東的劉樂怡。Tiffany開賽隨即打破15歲對手的發球局，但賽事之後因天雨稍稍延遲。廣東的劉樂怡今仗不少失誤，加上發球不穩，使胡可澄在首盤兩度破發，先贏6：4。

劉樂怡在次盤以6：2扳回一城，不過賽事再因天雨而暫停，20分鐘後重開，Tiffany在最後一盤調整打法，再贏6：2，助港隊在女單再取一分。Tiffany賽後說：「天雨暫停長達20分鐘，使我有機會喘息，因在暫停前發揮一般，暫時反而令我有空間調整打法，在最後一盤表現更佳。」香港隊在單打項目中悉數報捷，首日結束後領先2：0，而明日下午1時開打，上演三場雙打賽事。

王康傑妹妹王康怡在澳網青年組賽事不敵英國球手，首圈止步。（香港網球總會Facebook圖片）

女將胡可澄為港隊戰女單賽事，力戰三盤擊敗對手，為港隊在首日賽事全勝。（羅君豪攝）