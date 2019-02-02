【亞洲盃】卡塔爾封王教練出身巴塞體系　感謝「神算」沙維支持

昨日的亞洲盃決賽，卡塔爾以3：1力克日本，首度封王。 效力卡塔爾球會艾薩德的名將沙維，在一個月前精準預測卡塔爾奪冠，獲網民盛讚有眼光，就連卡塔爾主帥費歷斯山齊士賽後亦答謝沙維，還笑言會叫沙維預測下場比賽的賽果。

從亞洲群雄中突圍而出，誰能料到卡塔爾能克服重重困難，首次打入決賽，還奪得冠軍？至少此事在沙維的預測當中。現效卡塔爾球隊艾薩德的前西班牙國腳中場沙維，在去年底就預測卡塔爾能夠擊敗韓國及日本等強敵，勇奪亞洲盃冠軍。當時，不少人認為沙維只是說客套話或者「擦鞋」，因為他在卡塔爾聯賽落班。然而，一個月後，亞洲盃完結，證明沙維是真的眼光獨到！

沙維12月底上節目，預測亞洲盃的淘汰賽賽果。（互聯網）

沙維上月底預測亞洲盃16強形勢。（互聯網）

卡塔爾在昨日的亞洲盃決賽贏日本3：1後，西班牙籍主帥費歷斯山齊士（Félix Sánchez Bas）賽後亦提到「球壇神算」沙維。他笑言：「我準備打電話給沙維，叫他預測我們下場比賽的賽果，好讓我們洞悉未來。」這名前巴塞隆拿青年軍教練之後正經地說：「對我來說，沙維是個優秀的人，他給予我們很大的支持，我亦為他感到高興。」

對於卡塔爾奪冠的感受，費歷斯山齊士說：「我不懂說什麼，我們擊敗了一支相當出色的隊伍。在上半場，我們踢得很好，而到下半場，我們很多時要防守，因為他們明顯地都想贏錦標。這是一場艱辛的比賽。我為球員以及所有由開始就支持我們的卡塔爾的人民感到高興，我們是實至名歸的，我非常開心！」

費歷斯山齊士（右）慶祝卡塔爾亞洲盃封王。（路透社）

被問到3年後的卡塔爾世界盃，還有會否擔心被名帥取代，費歷斯山齊士表示今朝有酒今朝醉，「成為卡塔爾的教練，我十分自豪，今日（昨日）我們創造歷史，我只想記住今日，這是我個人、球員及國家偉大的一天。我未想到世界盃，那是2022年的事，我們就算連兩星期後的事都猜不到。」

43歲的費歷斯山齊士並非何方名帥，之前沒有執教國家隊大國腳經驗，就算擔任球會主帥的經驗也沒有。他出身自巴塞青訓教練系統，其後獲卡塔爾的艾斯派青訓學院（Aspire Academy）邀請，在2006年來到異鄉，為這個中東國家培訓小將。費歷斯山齊士執教過不同年齡階段的卡塔爾小國腳，到前年才升任卡塔爾大國腳教練，與他以前訓練出來的學生並肩作戰。