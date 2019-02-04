【英超】連格重提楊格與白鴿趣事　網民笑言白鴿可任曼聯正選

曼聯憑拉舒福特早段的入球一箭定江山，作客李斯特城，全取3分，繼續向聯賽前四位置進發。今場賽事，場中出現相當數量「不速之客」，正是曼聯隊長艾舒利楊格的「老友」－－白鴿。曼聯球員連格賽後在個人Instagram中發文，笑指楊格未有再受影響。

曼聯在今輪英超作客李斯特城，紅魔在比賽末段受盡考驗。李斯特城多次攻勢皆未能轉化成入球，曼聯終力保不失，一球小勝，主帥蘇斯克查延續上任來的不敗之身，聯賽取得7勝1和。曼聯賽後累積48分，把握同日阿仙奴1：3不敵曼城，1分壓過「兵工廠」，升上第5位。

艾舒利楊格今仗以隊長身分領軍作客李斯特城，險勝而回。（Getty Images）

在今場賽事中，場上除了兩軍11位球員及球證，有不速之客在場上出現。白鴿在今場十分搶鏡及活躍，鏡頭不時捕捉到牠們的蹤影，確實在今仗「滿場飛」，有網民笑言白鴿在今仗的覆蓋率甚高，更值得在曼聯取得正選一席。

網民大讚白鴿今仗的表現，更指曼聯應將牠註冊成球員。（Twitter截圖）

網民大讚白鴿今仗的表現，更指曼聯應將它注冊成球員。（Twitter截圖）

說起足球及雀鳥，相信不少球迷亦會想起今仗的曼聯隊長艾舒利楊格（Ashley Young），該名33歲的英格蘭球員在2015年的英超聯賽中，與隊友談話時疑似雀糞「入口」，但楊格曾否認並非雀糞。楊格今仗與「老朋友」白鴿再度在場上重逢，隊友連格（Jesse Lingard）亦好好把握機會，在賽後再度提及此事，向楊格開玩笑。

白鴿在今場「滿場飛」，亦與「老朋友」艾舒利楊格（右）在場上相遇。（Getty Images）

That pigeon on the Leicester pitch is affecting Ashley Young’s performance here. Understandably #MUFC pic.twitter.com/RTWHR2RRN0 — Jonathan Shræger (@JonathanShrager) February 3, 2019

連格賽後在個人Instagram中發文，以一張今場球賽中攝有白鴿的圖片，並配上「今場賽事有不少白鴿出現，幸好艾舒利楊格避開了它們」的字句，重提舊事，並在相片中標籤了白鴿為「艾舒利的好朋友」，十分逗趣。

連格在個人Instagram貼文指今仗白鴿經常出現，向楊格開玩笑外，更將白鴿標籤為楊格的好朋友。（Instagram截圖）