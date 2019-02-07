【西班牙盃】巴塞中文版波衫未開波已換走　國家打吡賽和皇馬1：1

西班牙國王盃在香港時間周四（2月7日）凌晨上演國家打吡，巴塞隆拿主場大戰皇家馬德里，雙方球員少有地踢得冷靜與「乾淨」，最終踢成1：1平手，首回合和氣收場。

為慶祝農曆新年，巴塞隆拿球員今場穿起背面印上中文簡體字譯名的戰衣出場，但到正式開波時，一班戰將已換回沒有中文印字的普通版球衣，似乎未能沾到喜氣，開賽6分鐘就失波。

華斯基斯為皇馬先開紀錄。（路透社）

賓施馬助攻華斯基斯開紀錄

雲尼斯奧斯祖利亞左路變線，大腳斬至尾柱的賓施馬──他身旁的佐迪艾巴快一步出腳，但未能解圍，反而將皮球直接送給賓施馬，這名入球與助攻皆精的法國前鋒再傳中，盧卡斯華斯基斯門前搶點成功，撞射入網。

馬爾甘（右二）為巴塞追成平手。（路透社）

拉莫斯護空門 馬爾甘為巴塞扳平

皇馬雖然先開紀錄，但之後戰情以主隊巴塞佔優，只是今場正選上陣的門將基羅拿華斯有水準演出，為皇馬半場力保不失。

不過，今季西甲聯賽首循環作客魯營慘敗1：5的皇馬，今仗戰至57分鐘始終要失守。佐迪艾巴帶波上前助攻，基羅拿華斯出迎，只能暫時阻擋艾巴，讓蘇亞雷斯有機可乘，即使沙治奧拉莫斯及時護空門，在白界前踢走阿蘇的射門，但馬爾甘把握機會，窄角度起腳補中，皮球省中丹尼爾卡華積，稍為改變方向後入網。

美斯下半場入替後相當活躍。（視覺中國）

美斯後備登場 球證睇漏皇馬手球

球迷苦候多時，62分鐘終於等到萬眾期待的球王美斯出場，與維達爾入替古天奴及拿傑迪錫。70分鐘，美斯開出罰球，人牆之一的卡斯米路跳起用手擋波，卻逃過球證法眼，未被吹罰。

巴塞下半場較多攻勢，但亦只能攻入一球，最終兩隊踢成1：1完場，未分高下。次回合3周後舉行，兩隊屆時在皇馬主場班拿貝再決一勝負。

基羅拿華斯封到佐迪艾巴，卻無法阻止巴塞入波。（路透社）

按圖放大：巴塞VS皇馬戰況

+ 9 + 8 + 7

皇馬球員要輪流緊盯美斯。（路透社）

傳賽會拒批巴塞着簡體字球衣比賽

在中國譯名為「梅西」的阿根廷球王美斯，今仗先列後備，下半場接近中段才被派上陣；不過，不少賽前期待看到球王披上「梅西」戰衣登場的球迷，相信都失望而回，皆因美斯穿的只是普通版波衫，並沒有球會賽前發布的簡體中文印字。

據當地傳媒報道，西班牙足總賽前拒絕巴塞會方的申請，不批准球員穿上這套特別版球衣比賽，故此他們只能在開波前穿着拍照。

巴塞隆拿賽前發布有中文印字的球衣圖片，可惜球迷們最終無法欣賞美斯披着「梅西」戰衣比賽。（球會官網圖片）

Thanks for your support, Barça fans! You're the best in the world! 💙❤ pic.twitter.com/biujVdAwFo — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2019