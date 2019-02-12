【劍擊】江旻憓連續兩站封后　「想證明第一個冠軍不是幸運」

名列世界第2的香港女重劍手江旻憓（Vivian）繼上月在古巴世界盃歷史性封后，日前在巴塞隆拿站由64強過關斬將後勇奪個人賽金牌，連續兩站封后為香港劍壇再締歷史新章，摘冠後積分與「一姐」意大利劍手Mara Navarria收窄分數至13 分，夢想的世界第一僅一步之遙。 Vivian坦言渴望登上世界第一，認為3月關鍵的布達佩斯大獎賽前需改善體能變得硬淨，並取得穩定發揮。

「新年快樂！」、「祝你們吃多點好味東西！」，開朗可人的「微笑劍后」掛著招牌笑容，甫出閘便向記者打招呼拜年。挾世界排名第2身分出戰巴塞隆拿站世界盃凱旋而歸，她直言在多哈站「一輪遊」後深深反省過：「2019年打了3個比賽，在古巴奪冠後，剛在多哈大獎賽卻表現得很差，回來後很不開心，每日都反省為什麼表現失準。」

在多哈大獎賽時給了自己壓力，因Vivian認為要表現得好才能對得起古巴那個冠軍，卻以13:14僅負一劍於64強止步。由在古巴時被教練訓言「打得很怕輸」，到今站調整心態突破以往在巴塞隆拿站16強止步，Vivian稱對進步感到開心：「很想在今站證明古巴的冠軍不是幸運成分，今次目標是不能又『一輪遊』，一場一場打上去，重拾好想學習的心態去比賽。」

獨自返港的Vivian在閘口看到記者即展現親切笑容，她透露教練Tavi返回羅馬尼亞休息一星期。（葉詩敏攝）

在長途機後仍精神奕奕向記者拜年，年初一飛往西班牙比賽的Vivian笑言吃過年糕才出發。（葉詩敏攝）

在今站的準決賽與決賽先後擊敗愛沙尼亞劍手Kristina Kuusk和韓國劍手李藝璘封后，Vivian笑謂今次比賽被對手的打法和速度「撞到飛起」：「她們把我『撞暈』卻完全沒事，仍然能穩住，我要練到她們那種硬淨，增強體能。」

江旻憓去年11月在愛沙尼亞站摘銀、1月古巴站奪金牌、2月巴塞隆拿站再度封后，Vivian可望成為首名榮登世界第一的香港劍手，她再展現可愛笑容坦言「很想很想」：「真的很多謝你們寫那個標題呀！但我令你們失望了，今次未上到去第一。我是很想要世界第一，但我還有很多東西要改善，我覺得真的如教練所說，最強的江旻憓還未出現。」

江旻憓︰「很感謝體院、劍隊和教練的支持和信任，在我取得冠軍前已相信我做得到。」（葉詩敏攝）

除了個人賽外，Vivian相信團體也可打出一片天，「我們與中韓是有得爭的。」（葉詩敏攝）

她續道：「暫時是打好每一個比賽，上次多哈打成這樣子，3月又返回大獎賽，但今次有3個星期休息和訓練準備，會重拾狀態和很定的心去打。」8站世界盃、亞錦賽、世錦賽陸續有來，Vivian坦言新賽季未試過那麼緊密的賽程，一受傷便會錯過一連串比賽，所以要做好體能避免受傷。

Vivian在訪問後向記者送上巧克力。（葉詩敏攝）