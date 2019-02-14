【足球】迪格蘭賴斯決定改披英格蘭球衣　「望愛爾蘭球迷諒解」

韋斯咸新星迪格蘭賴斯（Declan Rice）今季轉踢防守中場受讚賞。年僅20歲的賴斯，曾為愛爾蘭國家隊披甲上陣，但他亦可代表英格蘭上陣，而愛爾蘭及英格蘭亦希望得到他效力。終於，賴斯在個人Twitter中發文，他決定改披英格蘭球衣，為「三獅軍團」效力。

迪格蘭賴斯今季於韋斯咸站穩正選一席位，能夠勝任防守中場及中堅的他，在今季聯賽上陣23場，其中更在對阿仙奴一仗中一箭定江山，攻入他今季至今唯一一個聯賽入球。

賴斯在對阿仙奴一仗中，攻入今季唯一的聯賽入球，更助球隊一球奠勝。（Getty Images）

賴斯今季英超數據（按圖放大）

賴斯在倫敦出生，他的祖父母在愛爾蘭的科克（Cork）居住，使他擁有代表愛爾蘭及英格蘭的資格。賴斯在青年隊時期一直披起愛爾蘭球衣出戰，曾分別代表愛爾蘭的U16﹑U17﹑U19及U21梯隊上陣，而他在去年亦曾為愛爾蘭大國腳於3場友賽披甲。

賴斯多年來一直為愛爾蘭青年軍披甲。（Getty Images）

迪格蘭賴斯於去年亦曾代表愛爾蘭大國腳上陣3次。（視覺中國）

賴斯在個人Twitter中發表他的決定，他表示在他的背景而言，這絕非一個容易的決定。賴斯經心思熟慮後，決定改披英格蘭球衣，代表「三獅軍團」出戰國際賽，「我從來未有預期過這麼快便要作出抉擇，這是一個相當困難的決定。我在近期與家人﹑隊友及兩軍的教練徵求意見。我在倫敦出生及長大，而我家庭一直充滿愛爾蘭的文化，我亦為代表兩軍而感自豪。我最終決定代表英格蘭足球隊出戰未來的賽事。」

迪格蘭賴斯在個人Twitter中發文，公布其改代表英格蘭球衣的決定。（Twitter截圖）

賴斯在文中表示，他明白不少愛爾蘭球迷為他的決定而失望，他亦感謝兩任的愛爾蘭兩任主帥奧尼爾及麥卡菲，理解及多年的照顧，並指他須為職業生涯發展作最佳的決定，「我絕對理解愛爾蘭球迷的失望，但我亦希望球迷尊重我的決定，畢竟我也是個年輕球員，我希望為足球生涯未來發展作出最好的決定。披起愛爾蘭球衣出賽是我生涯中的榮耀之一，我亦要感謝愛爾蘭兩任主帥，對我的照顧及提拔。」

賴斯表示選擇代表英格蘭後，他會繼續努力於英超賽場證明自己，使他名正言順入選英格蘭足球隊。他將向國際足協正式申請「轉籍」。

英超直播賽程（按圖放大）