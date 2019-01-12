【英超】拿斯尼停賽後首戰聯賽　助攻予新星一箭定江山挫阿仙奴

今輪英超頭場賽事，由韋斯咸主場硬撼阿仙奴，上演倫敦打吡。今仗焦點必定落在停賽期滿後首度在英超賽場中上陣的拿斯尼，首仗便與「舊東家」阿仙奴碰頭。拿斯尼在今仗貢獻一個助攻，予小將迪格蘭賴斯射入個人英超首球，協助球隊一球力克阿仙奴，全取3分。

主場出戰的韋斯咸陣中擁有不少阿仙奴舊將，門將法比安斯基（Łukasz Fabiański）及停賽期滿再戰英超的拿斯尼（Samir Nasri），今仗正選披甲。另一名前阿仙奴球員韋舒亞（Jack Wilshere）繼續養傷，錯過倒戈機會。

阿仙奴的「十字軍」逐漸復出，但主帥艾馬利今仗派出與上仗聯賽對富咸相同的正選陣容，奧斯爾再度未被列入大軍名單。

阿仙奴右閘比利連今仗傷癒，先列後備。（路透社）

停賽期滿復出的拿斯尼（右），首度於英超披甲，便與舊東家阿仙奴碰頭。（路透社）

另外，艾馬利在執教生涯中，從未領軍作客擊敗柏歷堅尼麾下的球隊，艾馬利只錄得2和4負的戰績，「廠長」艾馬利當然希望在今仗打破宿命。

艾馬利（右）領軍多年從未在作客情況下，擊敗柏歷堅尼，今仗當然希望帶領阿仙奴破咒取勝。（路透社）

倒戈的拿斯尼表現活躍，與韋斯咸隊友多次配合，製造不少攻勢威脅阿仙奴的後防。拿斯尼在左路與阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）及隊長麥克盧保（Mark Noble）一次配合，嘗試小組入楔後，拿斯尼殺入禁區右腳施射，惟柱邊出界。

拿斯尼夥拍阿拿奧杜域合作攻堅，炮製不少有攻門威脅阿仙奴後防線。（路透社）

韋斯咸隨後再有機會，箭頭阿拿奧杜域回傳予拿斯尼，該名法國中場輕輕橫傳，後上的菲臘安達臣（Felipe Anderson）順勢抽射，可惜地波攻門僅僅出界。阿仙奴的中場古安杜斯在禁區外「放冷箭」，但未能中目標，兩軍上半場互交白卷。

阿仙奴中場古安杜斯亦有嘗試在禁區外遠射，可惜未能命中目標。（路透社）

韋斯咸在下半場早段得到角球機會，阿仙奴後防解圍不遠，主隊再有機會組織攻勢，菲臘安達臣在右路快放落底傳中，格列沙加（Granit Xhaka）頭槌解圍不遠，今仗表現不俗的拿斯尼截去皮球，橫傳予新星迪格蘭賴斯（Declan Rice）撞射入網，在下半場3分鐘為韋斯咸打破缺口。19歲小將迪格蘭賴斯攻入為韋斯咸一隊的首個入球。

韋斯咸小將迪格蘭賴斯在禁區內接應拿斯尼的助攻，助球隊先開紀錄。（路透社）

韋斯咸新星迪格蘭賴斯射入職業生涯的英超首個「士哥」。（路透社）

艾馬利眼見球隊落後一球不敢怠慢，即時換入艾朗藍斯（Aaron Ramsey）及盧卡斯托拉拿（Lucas Torreira），增強攻力。兵工廠變陣後，側擊機會製造更多埋門機會。阿仙奴前線尖刀奧巴美揚殺入禁區，卻被韋斯咸守衛艾朗加斯威爾（Aaron Cresswell）力阻下左腳施射，結果越楣而去。其後，伊禾比找到空位推進入禁區起腳，可惜同樣未能命中。

阿仙奴在變陣後加強攻勢，奧巴美揚起腳埋門，惜未能助球隊扳和。（路透社）

伊禾比（左）在左路有空位殺入禁區起腳，但同樣未能代為入球。（路透社）

阿仙奴中堅高斯尼於補時階段頭槌得手，可惜越位在先，結果未能扳和，作客全失3分，艾馬利依然未能破咒，阿仙奴暫以41分列第5位；主場報捷的韋斯咸則以31分，排在聯賽第8位。