【港超聯】辛祖倒戈梅開二度　大埔3：0傑志破近年對賽魔咒

港超聯周六（16日）於大埔運動場上演今周話題之戰，和富大埔賽前近8仗與傑志碰頭，僅錄得1和7負戰績，此仗於辛祖加盟後再挑戰「藍鳥」，終在這位射手倒戈貢獻兩個入球下，以3球大勝對手，一吐烏氣。 大埔主教練李志堅指辛祖的把握力成為致勝關鍵，而辛祖卻指倒戈是足球的一部分，對取得進帳感高興外，認為最重要是協助球隊獲勝。 攝影：袁志浩

和富大埔及傑志成為近年港超「冤家」，大埔近年多番敗於傑志腳下，今季銀牌決賽碰頭亦難破宿命，全軍上下均希望再嘗撃敗傑志滋味，去仗菁英盃已收起部分主力，備戰今場硬仗。加上大埔早前宣布羅致前「藍鳥」射手辛祖，應付本地及亞洲賽，此子上場「處子戰」即取得首個入球，今役倒戈舊東家，自然令賽事話題性十足，更吸引1,753名觀眾入場，逼滿大埔運動場主看台，部分球迷更需要於站立觀戰。

今場港超聯吸引了1,753名觀眾入場，逼滿大埔運動場主看台，部分球迷更需要站立觀戰。（袁志浩攝）

辛祖（左）今場代表大埔，倒戈傑志。（袁志浩攝）

辛祖倒戈梅開二度 伊高沙托尼12碼埋齋

大埔中鋒哈利縱使未有列入大軍名單，但由辛祖配合利馬、勞高及伊高沙托尼的攻線依然強勁，只花3分鐘便由焦點人物辛祖打破缺口 ，當時傑志球員解圍不遠，門前的辛祖於混戰下快一步射入，助球隊領先，並跟隊友相擁慶祝。日前於亞冠外圍賽激戰120分鐘後落敗的傑志，此仗則收起馬特史密夫及黃洋，以韓援徐相民任中場，初段踢得較被動，15分鐘大埔中場利馬接應角球，於小禁區附近無人看管下頂高，錯失黃金機會。另一位倒戈的射手盧卡斯，則為「藍鳥」貢獻今場首個射門，左路一記20多碼遠射，惟偏離目標，半場大埔以1：0領先。

辛祖今場梅開二度，是大埔破宿命贏傑志的重要功臣。（袁志浩攝）

大埔臨完場前有伊高沙托尼射入12碼。（袁志浩攝）

換邊後兩分鐘，伊高沙托尼左路突破入禁區，不過窄位起腳遭王振鵬擋出。傑志下半場積極反撲，但費蘭度禁區內控球後轉身起腳，以及盧卡斯接應角球打倒掛，均無功而還。辛祖今仗控球上腳次數不多，但每有良機都成功轉化成入球，63分鐘這位前鋒擺脱艾里奧後面對王振鵬，輕鬆射成2：0。「藍鳥」稍後有盧卡斯頭槌中楣，華杜斯的燙射亦遭撲走，相反大埔臨完場前有伊高沙托尼博得12碼，並親自操刀射入，最終以3：0大勝傑志，全取3分。

李志堅：辛祖把握力屬隊中少有

大埔終於結束此前近8仗與傑志交手皆不勝的紀錄，主教練李志堅透露賽前提醒球員，再沒有落敗的籍口，「我跟球員說，你們不再是青年球員，沒有任何藉口，若要證明自己是當打，便要以表現告訴外界。」不過李志堅強調打破宿命並非代表一切，希望球隊保持今仗的心態及拼勁，繼續踢好餘下賽事，盡力爭標。他又認為新加盟的辛祖，於隊中作用不言而喻，「球隊創造攻勢沒有問題，但一直差一位較有自信的球員去入球，辛祖的狀態雖然不算最弗，但把握能力及埋門一腳的處理，的確是年輕球員缺少的，所以角色很關鍵。」

大埔入球後，勞高振臂吶喊。（袁志浩攝）

比賽期間，大埔主教練李志堅提點球員。（袁志浩攝）

辛祖成球迷寵兒 冀下仗再贏東方龍獅

加盟後兩仗即轟入3球的辛祖，火速成為大埔球迷寵兒，賽後紛紛向這位射手「朝拜」，辛祖亦向球迷鞠躬致謝。比賽尾段大埔獲判12碼，惟此子已被換走，無緣大演帽子戲法，他賽後指無損心情，「很高興幫助球隊贏得勝利，對傑志是很困難的比賽，雖然沒有『戴帽』，但取得3分對球隊更重要，或者留待下一場再入吧。」

自去季後離開傑志轉投印尼甲組球隊PSM望加錫，辛祖首度倒戈舊會，他坦言場上感覺特別，「一起跟阿凱（李毅凱）及阿鵬（王振鵬）踢了很多年，我很清楚他們，他們亦很了解我，但足球就是這樣，球員總是會為不同球隊效力，在傑志的時光很快樂，但現在是我生涯的另一階段，在大埔亦踢得很開心。」辛祖表示自己會努力練習，希望逐步恢復狀態，找回最好的比賽感覺，為球隊於下仗聯賽再擊敗東方龍獅。

梅開二度的辛祖做心形手勢慶祝。（袁志浩攝）