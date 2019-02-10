【英超】修咸頓球迷被拍到扮飛機　嘲諷E沙拿之死被警方拘捕

卡迪夫城的伊美利安奴沙拿（E沙拿），日前尋回遺體，證實於空難死亡，英國球壇一片愁雲慘霧。 卡城周六作客修咸頓，眾人賽前一起悼念這名阿根廷射手。不過竟然有主隊球迷在比賽期間，向卡城球迷扮飛機，以E沙拿之死挑釁對方。最終當地警方拘留兩名球迷，「聖人」亦矢言會禁止該兩名球迷入場。

E沙拿失蹤接近3周，日前終於找到其遺體，證實於空難中死亡，年僅28歲。卡城昨仗對修咸頓，為E沙拿遺體尋獲後首戰，最終憑班巴及蘇賀利的入球，以2：1力克聖人，取得兩連勝。

客隊主帥禾諾克賽後說：「我們上下一心為伊美利安奴爭勝，球員最後取得勝利令我感到欣慰。」

賽前雙方齊齊悼念E沙拿，但賽後網上瘋傳一條影片，只見有球迷伸開兩臂似是扮飛機，而拍片球迷附近的人都怒火中燒，齊齊破口大罵。不少網民看過短片後，在社交網站紛紛直呼該二人行為可耻、不知所謂，「令到其他修咸頓球迷蒙羞」。

修咸頓和卡迪夫城球員賽前為E沙拿默哀。（Getty Images）

修咸頓球迷扮飛機片段

（警告：片中有大量粗言穢語，敬請留意）

球會、球迷悼念E沙拿

+ 4 + 3 + 2

承諾「企硬」嚴懲滋事球迷

修咸頓其後發聲明，證實有兩名球迷「向卡迪挑城球迷做出不當手勢」，並透露二人被警方帶走問話。

聖人在聲明中表明：「這種行為是不容於足球比賽中，亦絕不能出現於聖瑪利球場之中。」聲明又指：「球會將繼續與警方合作去尋找任何向卡城球迷做出不恰當手勢的球迷，會方將會極其認真處理這種行為，被確認的球迷將會被拒入場。」

E沙拿因空難離世，有修咸頓球迷竟以扮飛機動作挑釁卡迪夫城球迷。（視覺中國）