【E沙拿離世】南特高掛9號球衣　周日法甲訂為「屬於Emi的一天」

上月加盟英超卡迪夫城的阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）證實遇難，享年28歲。舊會南特宣布將會高掛其9號球衣，向「我們永遠不會忘記」的Emi致敬。

E沙拿早前宣布由南特轉投卡迪夫城，與一班隊友道別後乘坐小型飛機前往卡迪夫，但飛機中途在雷達上消失；經過近兩周搜索後，飛機殘骸終被尋回，而警方稍後確認，飛機殘骸內發現的遺體為沙拿。消息公開後，球圈中人同聲哀悼。

南特宣布將高掛E沙拿的招牌9號球衣。（Twitter截圖）

高掛9號球衣 波飛劃一賣9歐元

南特發出官方聲明，將會高掛9號球衣，向曾是球隊9號球衣主人的沙拿致敬。周日主場對尼姆，亦訂為「UNE JOURNÉE POUR EMI（屬於Emi的一天）」：不論成人或小童、任何看台的座位，這場法甲比賽每張門票的售價為9歐元（約80港元）。

此外，這場比賽開波前會進行1分鐘鼓掌儀式，讓大家送別球會形容為「我們永遠不會忘記」的沙拿。

南特永遠不會忘記E沙拿。（資料圖片）

卡城領隊禾諾克：為沙拿家人帶來安寧

卡迪夫城領隊尼爾禾諾克則指，沙拿的離世是「整個球圈的損失」，但現在終可結束一切：「事件發生後，大家都作了最壞打算；昨晚我收到電話，感覺很奇怪……我的太太說，這消息為他的家人帶來安寧。」

E沙拿早前落實加盟卡迪夫城，遺憾尚未曾為球隊披甲上陣就英年早逝。（資料圖片）

周六英超將戴黑紗悼念

談起以破球會紀錄轉會費加盟的沙拿，禾諾克曾對他寄予厚望：「他不再是年輕小將，正處於職業生涯高峯……對於將要面對的新挑戰（轉戰英超），他有點兒害怕，但他明白必須要踏出這一步。我相信他可以在英超入波。」

沙拿死訊確認後，英超賽會宣布，本周末所有比賽球員都會戴上黑色臂章作賽，而近兩仗在胸前掛上黃色水仙花的卡城，周六作客修咸頓將會在賽前默哀。

卡迪夫城上輪英超主場擊敗般尼茅夫，贏波功臣卜比列特入球後舉起E沙拿紀念T恤致敬。（資料圖片）