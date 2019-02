【尋找E沙拿】愛犬Nala共處4年　妹妹暫代照顧

本來加盟英超卡迪夫城的伊美利安奴沙拿(Emiliano Sala)1月21日失去聯絡,昨天搜索人員已找到飛機殘骸,更有一具屍體在其中。 即使機會再微,人間仍有希望。E沙拿的妹妹在社交網站上載一張相,令人動容。

E沙拿乘坐的私人飛機自1月21日失去聯絡後,殘骸在周日(2月3日)被發現。於根西島海床確定失事飛機殘骸位置更有一具屍體在其中,目前仍未證明是伊美利安奴沙拿(Emiliano Sala)還是同行機師David Ibboston。

Nala默默等待主人E沙拿回家。(E沙拿妹妹的IG)

E沙拿與Nala共渡4年時光(按圖放大)

今天E沙拿的妹妹Romina上載一張狗狗的圖片,寫上「Nala is waiting for you, too...」。原來2015年E沙拿轉投南特後便與愛犬Nala一同生活,E沙拿也上載過不少與愛犬的合照,累積4年來的感情。有傳E沙拿早前回到法國的其中一個原因,是為Nala辦理「移民」到威爾斯的手續。現在Romina代為照顧的Nala,只能默默等奇蹟出現。

失事飛機殘骸的水底照片,目前仍未確定屍體的身份。(路透社)

