【尋找E沙拿】愛犬Nala共處4年　妹妹暫代照顧

本來加盟英超卡迪夫城的伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）1月21日失去聯絡，昨天搜索人員已找到飛機殘骸，更有一具屍體在其中。

即使機會再微，人間仍有希望。E沙拿的妹妹在社交網站上載一張相，令人動容。