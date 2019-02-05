【尋找E沙拿】愛犬Nala共處4年　妹妹暫代照顧

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本來加盟英超卡迪夫城的伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）1月21日失去聯絡，昨天搜索人員已找到飛機殘骸，更有一具屍體在其中。

即使機會再微，人間仍有希望。E沙拿的妹妹在社交網站上載一張相，令人動容。

E沙拿乘坐的私人飛機自1月21日失去聯絡後，殘骸在周日（2月3日）被發現。於根西島海床確定失事飛機殘骸位置更有一具屍體在其中，目前仍未證明是伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）還是同行機師David Ibboston。

Nala默默等待主人E沙拿回家。（E沙拿妹妹的IG）

E沙拿與Nala共渡4年時光（按圖放大）

今天E沙拿的妹妹Romina上載一張狗狗的圖片，寫上「Nala is waiting for you, too...」。原來2015年E沙拿轉投南特後便與愛犬Nala一同生活，E沙拿也上載過不少與愛犬的合照，累積4年來的感情。有傳E沙拿早前回到法國的其中一個原因，是為Nala辦理「移民」到威爾斯的手續。現在Romina代為照顧的Nala，只能默默等奇蹟出現。

失事飛機殘骸的水底照片，目前仍未確定屍體的身份。（路透社）

英超直播賽程第26輪（按圖放大）

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