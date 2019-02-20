【歐聯】利物浦16強首回合和拜仁　佐敦軒達臣獲網民盛讚

英超勁旅利物浦昨晚出戰歐聯16強首回合，主場迎德甲班霸拜仁慕尼黑，雖然取得較多有威脅埋門，但沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿等未能把握機會，最終只能踢成0：0。 今場最搶鏡的是兩隊中場，拜仁的查維馬天尼斯擔任中場屏障，多次抵禦對手的進攻，而利物浦的佐敦軒達臣則攻守兼備，跑動範圍大，被網民盛讚。

英國時間昨晚（2月19日），利物浦在歐聯16強首回合迎拜仁慕尼黑。利物浦今場有後防中大將華基爾雲迪積克停賽，加上洛夫雲缺陣，所以要由防中法賓奴泰華利斯墮後，與祖爾麥迪比拍檔扼守中堅。利物浦的中前場陣容完整，沙拿、文尼及羅拔圖法明奴攜手攻堅，在比賽初段，沙拿就接應佐敦軒達臣的長傳入禁區，在兩名拜仁守衛夾擊下起腳一射，但被紐亞救到。

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文尼在上半場錯失入球機會。（路透社）

沙拿（左二）與查維馬天尼斯（右二）大鬥法。 （Getty Images）

文尼上半場錯失大好機會

拜仁最有威脅的攻勢來自利物浦的失誤，麥迪比想解圍傳中球時，差點擺烏龍，幸好皮球省中門將艾利臣比加而出。利物浦上半場表現較佳，其中前場的高強度壓迫，令到拜仁難以組織到攻勢，相反紅軍有幾球精彩的進攻，包括在33分鐘，法明奴中路推進，在禁區頂傳予拿比基達起腳，雖然基達的射門省中人，但落在門前的文尼腳下，沒有越位的文尼轉身面對紐亞，一腳射斜。

利物浦隊長佐敦軒達臣（右二）攻守兼備，上半場表現尤佳。（路透社）

拜仁無中目標射門

換邊後，戰情膠着，拜仁在後場控球多，難以在前半場推進組織，而利物浦也組織不到像上半場那樣具威脅的攻勢，結果兩隊踢成0：0。兩隊控球時間接近五五之比，但利物浦在射門方面佔優，15次攻門有兩次中目標，而拜仁9次攻門中，沒有一次實際威脅艾利臣，全數不中目標。

今場兩隊最搶鏡的球員都是中場，拜仁的查維馬天尼斯及利物浦的佐敦軒達臣大獲好評。馬天尼斯鎮守防中，多次破壞利物浦的進攻，他今場6次攔截，4次解圍，3次博到犯規，2次成功搶截，還有一次封阻射門，可說是拜仁防守的指揮官。這名西班牙防中賽後說：「不論是踢正選還是後備，我一直希望幫助球隊。我滿意球隊今場的發揮，這是一場180分鐘的比賽，我們會在主場全力以赴。」

利物浦及拜仁今場射門。（互聯網）

佐敦軒達臣（右）今場表現獲得好評。（Getty Images）

網民對軒達臣的評語：

至於軒達臣則踢出近來最佳的表現，尤其上半場，攻守皆亮眼，不停跑動，全場皆見其身影。他4次成功搶截，8次長傳6次到位，還有初段送出一記漂亮的長傳予沙拿射門。這名利物浦隊長賽後說：「很遺憾沒有入球，但我們至少沒有失球，防守不俗，我們在進攻上也有不少機會，特別是上半場。」他承認球隊今場的把握力有待改善，「這並非最差的結果，我們表現還可以，但臨門一腳有所不足。」

次回合比賽在3月13日舉行，改由拜仁主場。

查維馬天尼斯今場在中場表現活躍。 （美聯社）

作客的拜仁球迷拉起橫額，不滿拜仁的作客門票格價太貴，得到利物浦球迷的掌聲。（Getty Images）

利物浦賽和拜仁0：0精華片段：