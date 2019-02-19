【歐聯】利物浦缺雲迪積克鬥拜仁　里昂主場戰巴塞望破咒

歐聯16強首回合賽事於今晚凌晨繼續上演，利物浦主場硬撼拜仁慕尼黑，紅軍的後防大將雲迪積克將缺陣，未知對球隊有否影響。 另一隊主場出戰的里昂，同樣受傷兵困擾，陣中大將費基亞被罰停賽未能披甲，而巴塞後防烏姆迪迪亦倒戈鬥母會。

利物浦主場出戰鬥德甲班霸拜仁慕尼黑，但紅軍後防大將雲迪積克被罰停賽，亦是該名中堅首度在歐聯未能正選上陣，使紅軍後防受考驗。造訪晏菲路的拜仁慕尼黑同樣受「十字軍」困擾，洛賓﹑杜利素及湯馬士梅拿未能披甲，加上上仗梅開二度的京士利高文同樣上陣成疑。

雲迪積克今季悉數正選為利物浦上陣，但他今仗被罰停賽，未知對紅軍後防有否影響。（路透社）

01攝影團隊的香港馬拉松靚相已陸續上載 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相

利物浦主帥高普在賽前記者會表示，在主場出戰首回合並未有優勢，但他希望在主場球迷的支持下，為晉級打好基礎，「在主場出戰首回合通常沒太多優勢，但我並不會理會。歐聯是兩回合賽事，我們希望在主場球迷的吶喊助威下，今仗於主場打好基礎，因為球迷的支持能使球隊發揮出140%的水平。」

高普指主場球迷是球隊的推動力，希望為晉級打好基礎。（路透社）

另一仗，里昂主場對巴塞隆拿，自2001年起兩軍6度於歐聯交手，里昂未曾取勝，僅錄得2和4負的戰績，往績較為輸蝕。另外，里昂的陣容不整，隊長費基亞停賽，加上中場尼當比利、中堅積臣丹拿雅、右閘拉菲爾都有傷在身。另外，迪比經歷3個月入球荒，勢令里昂攻力減弱，未必能以最佳狀態示人，要打破近年對巴塞的不勝走勢並不容易。

里昂與巴塞多次在歐聯賽場交手，但未嘗一勝，今仗隊長費基亞未能披甲，增加主隊破咒的難度。（Getty Images）

巴塞隆拿在各大賽事6仗不敗，走勢不俗，加上客軍今仗未有太多球員缺陣，美斯上仗聯賽已經復出，相信今仗上陣並不成問題，「夫添」上陣撲擊里昂。另外，巴塞亦有「地頭蟲」烏姆迪迪倒戈戰母會，亦是該名25歲的法國後防首度重返里昂主場出戰。

倒戈的烏姆迪迪首度重返里昂主場，抵禦母會的前線來襲。（Getty Images）

歐聯16強首回合直播賽程。（01美術製圖）

今周歐聯及歐霸其餘直播賽程（按圖放大）