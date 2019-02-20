【歐聯】巴塞首回合訪里昂圍攻不下　蘇亞雷斯延續作客入球荒

巴塞隆拿在昨晚的歐聯16強首回合作客里昂，錄得25次攻門，但蘇亞雷斯及美斯等未能把握機會，圍攻久下，最終兩隊賽和0：0。 蘇亞雷斯狀態低迷，屢失良機，而且他已經有3年半未在歐聯作客比賽入球。巴塞教練華維迪賽後表示，並不擔心蘇亞雷斯的狀態，有信心這名烏拉圭球星次回合可以取得入球。

巴塞在當地時間昨晚（2月19日）出戰歐聯16強首回合作客里昂，蘇亞雷斯、美斯及奧士文尼迪比利攻堅，菲臘比古天奴先列後備，至於里昂方面都有位「迪比利」，由穆沙迪比利拍迪比進攻。雙方初段互有攻守，巴塞先有美斯及奧士文尼迪比利的施射，而里昂中場馬田泰利亞在9分鐘放冷箭，巴塞門將達史特根飛撲後皮球再中楣彈出。

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美斯（右）的射門被安東尼盧比斯擋出。（路透社）

出了一身冷汗的巴塞全面控制球賽，攻勢一浪接一浪，奧士文尼迪比利、美斯及拿傑迪錫等攻門無功而還，半場互交白卷。在下半場，巴塞依然佔優，更在中段換入古天奴，但古天奴及美斯的射門也過不到里昂門將安東尼盧比斯。最後，佔逾6成控球的巴塞以0：0賽和里昂。

古天奴（右）後備入替，有一腳中目標攻門。（路透社）

巴塞及里昂的射門次數形成強烈對比。（互聯網）

巴塞今場25次攻門，5次中目標，但全部都被安東尼盧比斯救出。美斯今場十分賣力，除了埋門外更多次引球推進，錄得5次成功突破，同時組織攻勢，5次為隊友輸送威脅傳球。今場最令人失望的球員是巴塞前鋒蘇亞雷斯，前場威脅力不足，也欠把握力，4次攻門沒有入球，延續歐聯作客入球荒。蘇亞雷斯近16場歐聯作客比賽沒有入球，長達1508分鐘；他上次歐聯作客入波已經是2015年9月。

Luis Suárez has failed to score in his last 16 UCL away games:



❌ vs BATE

❌ vs Arsenal

❌ vs Atlético

❌ vs Gladbach

❌ vs Man City

❌ vs Celtic

❌ vs PSG

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❌ vs Olympiacos

❌ vs Juve

❌ vs Chelsea

❌ vs Roma

❌ vs Spurs

❌ vs Inter

❌ vs Lyon



😳 pic.twitter.com/7dhICLKQ1K — Squawka Football (@Squawka) 2019年2月19日

蘇亞雷斯今場的表現令人擔心。（路透社）

蘇亞雷斯在西甲及歐聯判若兩人，他在最近23場歐聯比賽僅入4球，令人擔心。有記者賽後問巴塞主帥華維迪，但他表示不擔心蘇亞雷斯的狀態，他說：「我更擔心蘇亞雷斯沒有入球機會。（把握入球機會）這是一個前鋒的工作，但如果他得不到機會的話，他會去為隊友創造機會。他是所有對手所懼怕的，但足球比賽就是這樣，有時前鋒會面對這些入球荒，但最重要的是有入球機會。」華維迪還對蘇亞雷斯很有信心，「他把入球留在下一場。」

華維迪（圖）在賽後記者會上表示，不擔心蘇亞雷斯的狀態。（路透社）

里昂對巴塞隆拿精華片段：