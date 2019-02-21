【歐聯】曼城十人應戰反勝史浩克3︰2　門將艾達臣助攻史達寧絕殺

歐聯16強首回合，作客的曼城先入一球下，連輸兩個12碼落後予史浩克04，下半場更因奧達文迪領紅而少踢一人。不過曼城在危機中憑利萊利尼及史達寧建功，以3︰2反勝展現強隊風範。

賽前4連勝的曼城作客排出強陣，鋒線起用史達寧、阿古路及貝拿度施華，倒戈的辛尼先列後備。全場21次起腳的曼城17分鐘便領前，史浩克門將費文短傳被大衛施華截到，後者傳中予阿古路射入個人近7場第10球。戰至37分鐘史浩克的卡利古尼禁區外勁射，擊中曼城守將奧達文迪右手，球證經VAR後判12碼，賓達納操刀扳平1︰1。完半場前史浩克再憑12碼領前，球證指費蘭甸奴推跌沙利夫辛尼，賓達納梅開二度反先2︰1。

賓特納兩度射入12碼，一度為史浩克領前。（路透社）

史浩克2︰3曼城圖輯（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

曼城在67分鐘因奧達文迪從後踢中對手兩黃一紅，形勢極之不利。哥迪奧拿隨即以高柏尼入替大衛施華先穩住大局，78分鐘再以利萊辛尼換阿古路。只花6分鐘今次調動便收到奇效，辛尼離門約30碼中路罰球命射彎入死角，近7場為曼城貢獻3個入球及4次助攻。

滿以為打和完場之際，曼城門將艾達臣90分鐘長傳，奧薛卡失位造就史達寧窄位單刀絕殺3︰2。曼城少踢一人下反敗為勝，成為漢堡於2006年反勝莫斯科中央陸軍後，首支於歐聯完成此壯舉的球隊。

01攝影團隊的香港馬拉松靚相已陸續上載 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相

辛尼後備上陣不足6分鐘，便以妙絕罰球為曼城追平2︰2。（路透社）

哥迪奧拿指對判決沒有異議︰「兩球12碼都沒錯，那紅牌亦然，我相信VAR，有時會有意見，但今次沒有問題，兩球都的確是12碼。」倒戈的辛尼同情舊會︰「我為史浩克04而有點傷感，他們踢得很好。不過最後曼城做到了，作客取得3個入球，可以看到球隊的鬥志，就算只得10人應戰，我們永不放棄。」曼城將在周一凌晨與車路士於聯賽盃決賽對決，至於歐聯16強次回合將在3月13日返回主場再鬥史浩克04。

曼城門將艾達臣長傳助攻，史達寧冷靜射成3︰2反勝。（路透社）

歐霸直播賽程（按圖放大）