【歐聯】施蒙尼上任後馬體會歐戰主場不敗　強調慶祝並非挑釁對手

馬德里體育會主場憑兩個中堅入球，於歐聯16強首回合以2︰0擊敗祖雲達斯。馬體會主帥施蒙尼在入球後，將雙手放在重要部位附近慶祝，動作引起爭議。他賽後解釋是由心而發，但只是對馬體會球迷做，而非挑釁祖雲達斯。

連同今場完封C朗拿度在內，馬德里體育會在施蒙尼執教以來，於歐洲賽淘汰階段主場錄得12勝4和的不敗戰績。馬體會今場只有38%控球率，射門次數亦較祖雲達斯少，不過5次中目標，可見把握力較好。若非莫拉達入球被VAR推翻及基沙文單刀中楣，或可以更大比數勝出。

施蒙尼慶祝入球動作引起爭議。（網上截圖）

馬體會主帥施蒙尼入球後，雙手放在重要部位附近慶祝，他賽後解釋︰「慶祝動作是代表我們有種，極之有種，我把養傷一個月的迪亞高哥斯達及佐治高基放入正選已顯示我有種。我承認不是好的慶祝動作，但我由心而發。我是對着馬體會球迷做出的，而非對手，若有冒犯我可以道歉。」不過經驗十足的他強調對手擁有C朗拿度，馬體會仍未晉級︰「還有比賽要踢，在一支擁有偉大球員的強大對手面前，次回合不會容易。」

Diego Simeone really is something else. pic.twitter.com/EDvPpNauXo — MUNDIAL (@MundialMag) 2019年2月20日

馬體會2︰0祖雲達斯數據（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

與哥迪奧拿不同，VAR後入球被判推人犯規的莫拉達質疑球證判決︰「很懷疑基亞連尼以相同動作對我的話，會不會是12碼？一定不會，但這球就這樣被吹走了。最重要是贏波，否則我的語氣不會這樣吧。」馬體會在3月13日將作客祖雲達斯踢次回合。

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基沙文起腳中楣，馬體會仍以2︰0勝祖雲達斯。（路透社）

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