【澳網】費達拿12度錯過破發分埋下落敗伏線　今年或再戰法網

費達拿昨日（20日）在澳洲網球公開賽的男單16強中，不敵希臘年輕球手施斯柏斯止步，無緣澳網三連冠。該名「瑞士天王」在賽後表示，或許在闊別法網3年後，再度出戰該項泥地大滿貫賽事。

昨日上演的澳網男單16強賽事，費達拿（Roger Federer）與年僅20歲的希臘新星施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）力戰3小時45分鐘，但仍以1：3不敵對手，無緣再度衛冕澳網錦標，於16強行人止步。

費達拿與施斯柏斯力戰近4小時，結果1：3不敵對手，無緣一圓三連冠美夢。（路透社）

施斯柏斯在今仗與偶像費達拿同場交手，更擊敗對方，晉級澳網男單8強。（路透社）

費達拿在今仗3度與施斯柏斯戰至Tie-Break分勝負，但他在今仗錯過一共12次的破發機會，白白讓贏波機會溜走。12次破發分未能把握，同樣是費達拿多年來最差的一仗。

該名37歲的老將在賽後直認對落敗感失望，未能把握破發機會使他埋下輸波的伏線，「我在今場賽事未能獲勝感失望及後悔，因為今仗中有不少機會破發，但未有好好把握。尤其是第2盤，當我未能鞏固優勢後，在餘下賽事便付出代價。我在接發球時應該出現了小問題，加上施斯柏斯奮力防守，使我無法打破他的發球局。」

費達拿今場12次錯失破發分機會，埋下輸波伏線。（路透社）

費達拿在賽後表示失望，因在比賽中有機會但未有好好把握。（路透社）

施斯柏斯視費達拿為他的偶像，如今在賽場上碰頭，更擊敗他晉級，該名20歲的年輕球手坦言今場勝仗無比難忘。

費達拿雖然落敗，但同時對這位希臘球手讚譽有嘉，指他值得今場勝利，亦表示他進步神速，「我今仗不敵一位比我發揮更好的球手，施斯柏斯絕對值得取勝。他在最近年半的進步十分顯著，他曾經擊敗祖高域﹑奇雲安達臣及阿歷山大薩維列夫等好手，證明他的實力，相信今場勝仗對他的生涯相當重要。」

施斯柏斯擊敗費達拿後，指今場勝仗使他十分難忘。（路透社）

費達拿自2016年起缺席法網，因為他希望專注其他賽事。費達拿在澳網出局後，表示或許參與今年的泥地大滿貫賽事，「我計劃在今年出戰法網，缺席3年後，我認為今年是適當時機再戰泥地賽。在這個階段，我認為自己不再需要長時間的休息，我只想在場上取得樂趣。」

費達拿在2009年奪得唯一的法網男單錦標。（Getty Images）