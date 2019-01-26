【高級組銀牌】大埔兩度失誤難破宿命　傑志險勝重奪銀牌

港超今季季內首項大賽錦標終決出王者，高級組銀牌決賽今日（26日）舉行，由傑志與和富大埔會師香港大球場，在3399位球迷入場見證下，和富大埔雖兩度在落後下追成平手，惟後防出現兩次失誤，分別有門將曾文輝企錯位，以及後衛馮慶燁「擺烏龍」，結果將冠軍拱手相讓予傑志，一年內4度於決賽硬撼傑志全數落敗，未能打破宿命。 攝影︰羅君豪、袁志浩

傑志今仗陣容稍作變動，去仗因撞到頭部而感暈眩的隊長黃洋缺陣，改以林柱機代替其位置，澳洲外援馬特史密夫被委重任，連續兩仗與艾里奧握守中路。右閘位置則起用21歲小將羅梓駿，另外兩位年輕球員賓紀文及鄭展龍就先列後備，新加盟的韓籍中場徐相民亦在後備名單之上。和富大埔亦擺出強陣應戰，盡遣前線外援「三叉戟」勞高、伊高沙托尼及長人中鋒哈利，26.7歲的正選平均年齡更比「藍鳥」年輕近4歲。

傑志中場林恩許因傷退下火線。（羅君豪攝）

傑志大埔銀牌激戰圖輯（按圖放大）

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大埔開賽較為主動，3分鐘先有勞高禁區頂轉身抽射，遭傑志門將王振鵬飛身接實，之後更先後有哈利的跳頂，以及伊高沙托尼的遠射，不過均無功而還。傑志反而成為先開紀錄的一方，16分鐘「藍鳥」憑一次角球攻勢，伏兵遠柱的林柱機二傳予盧卡斯，後者的頭槌雖然省中敵衛，門前混戰下馬特史密夫快腳一射破網，轟入加盟以來首個入球。傑志的領先優勢維持僅10分鐘，大埔的李家豪右路傳中，遠柱的陳肇鈞心口控定再抽網頂建功，助大埔扳成1：1平手。傑志其後有中場林恩許因傷退下火線，由小將賓紀文入替，令右路威脅大幅削減，但上半場補時階段費蘭度禁區頂直射罰球，大埔門將曾文輝因失位而目送皮球入網，「藍鳥」半場領先2：1。

馬特史密夫快腳一射破網，轟入加盟以來首個入球為球隊先開紀錄。（袁志浩攝）

換邊後初段大埔前鋒勞高雖曾將皮球放入網窩，惟球證陸建燊吹罰在先，入球被判無效。領先的傑志亦未有放軟手腳，盧卡斯先接應隊友妙傳後欲施展倒掛，但遭對方守敵艾華度「以身相許」地封阻；1分鐘後此子再於嘗試放冷箭，惟僅僅柱邊出界。戰至57分鐘，伊高沙托尼左路壓落底線傳中，位於12碼點附近的勞高衝前撞射，再度為大埔追成平手。眼見大埔乘勢搶回主導權，傑志主教練朱志光終在60分鐘換走後備入替的賓紀文，以佐迪加強攻力，後者70分鐘推大位射近柱，惟未能考驗曾文輝。

傑志兩度被追平，最終仍以3︰2力壓大埔封王。（羅君豪攝）

「藍鳥」75分鐘於左路搏得罰球機會，由鞠盈智長傳至禁區內，大埔後衛馮慶燁受費蘭度影響下「擺烏龍」，傑志再度取得領先局面。大埔尾段將基藍馬及艾華度推前，以高空攻勢狂轟，仍未能改寫紀錄，最終傑志贏3：2，歷來第七度於銀牌封王。