【菁英盃】辛祖獻大埔處子球　無阻元朗「主場」獲勝

菁英盃今日（10日）連演3場賽事，頭場B組有理文6：2大勝凱景。至於A組則有佳聯元朗在元朗大球場出擊對和富大埔，變相有主場之利下，以2：1擊敗有新兵辛祖建功的和富大埔。

菁英盃賽制規定球隊必須派出至少2名U22球員參賽，和富大埔派出張澤瑋及黃祖心兩名U22球員擔正，同時收起勞高、伊高沙托尼等正選，新援辛祖亦先列後備，顯然為下周末對傑志的聯賽大戰有所保留。至於佳聯元朗則由李藹軒及謝偉俊兩名U22球員擔正。

和富大埔在聯賽的發揮無疑較佳聯元朗好，但今日在菁英盃對元朗，早段一直未能取得太大優勢，到32分鐘更幾乎由元朗先開紀錄，慕沙一記近射被救出，此子其後再射亦中門楣。

菁英盃A組佳聯元朗在元朗大球場出擊對和富大埔，戰況相當激烈。（高詩琦攝）

菁英盃A組佳聯元朗2：1僅勝和富大埔。（高詩琦攝）

李藹軒兩交助攻 元朗2：1挫大埔

易邊後大埔主帥李志堅以伊高沙托尼入替鍾偉強，雖加強了前線活力，但先取得入球的仍是元朗。

60分鐘李藹軒左路傳中，陳廣豪射遠柱成1：0，儘管大埔即時換入辛祖希望收復失地，但6分鐘後元朗再擴大比數，李藹軒再度於左路發難，交予頻有起腳機會的慕沙近門起腳射成2：0。「綠戰士」進而調入勞高，而辛祖亦在補時階段，接應左路罰球後腳撩入近柱，助大埔扳回一球，但為時已晚，元朗終以2：1獲勝全取3分。

後備上陣的辛祖，一度為大埔扳平。圖為他熱身時情形。（高詩琦攝）

辛祖：香港比賽常常停頓

辛祖賽後坦言，比起自己早前效力的印尼甲組聯賽，港超的節奏無疑較慢：「印尼的比賽節奏很快，也很少停頓，而香港的球證經常讓比賽出現停頓位，但我很開心能回港落班，外流經驗也能讓我幫助球隊。」

尚未達到最佳狀態的他，坦言之前兩個月無比賽，一直靠自己操練來盡力保持狀態，亦有信心在亞協盃附加賽前重拾應有水平。大埔下周末將於港超聯大戰宿敵傑志，曾在傑志效力3季的辛祖直言：「我會好好準備自己，去應付這場比賽。」

菁英盃元朗2：1勝大埔。（高詩琦攝）

元朗主教練郭嘉諾賽後大讚陣中年輕球員，特別是交出兩次助攻的郭藹軒：「他的上陣機會愈來愈多，而且有能力，他只是99年出生，是我們目前的重點培訓對象之一；至於盧梓杰也是元朗的青訓產品，他今天在元朗大球場踢最高級別賽事，可謂夢想成真。」

目前菁英盃A組出線形勢仍未明朗，郭嘉諾指下仗對夢想FC是一場硬仗，希望最後可爭取到出線。

菁英盃A組元朗2：1大埔（按圖放大）