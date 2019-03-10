【NBA】嚴選球壇最爛合約　John Wall超級頂薪封王？

之前《紐約郵報》的記者Marc Berman在報導中指出：聯盟內部人士認為，如果巫師隊願意開放，紐約人會嘗試交易來 John Wall。 比起能獲得明星後衛的興奮，許多明智的紐約人球迷（明智的紐約球迷比你我都想像的更多）不免會感到擔憂：雖然Wall是聯盟中的頂尖控衛，且正值當打之年，但潛藏的危機是：他的薪資也同樣是頂尖待遇——超級貴。 文：運動視界編輯

但大多數的消息指出巫師隊目前並不會將Wall端上台面，原因在於他的超大型頂薪從下季開始，而合約中帶有交易補償金，但交易Wall並非完全不可能。Wall在上季不但入選明星賽，也是生涯首次三分線命中率超越聯盟平均水準，如果保持健康和狀態，他就是個聯盟前10的球員。

John Wall因左腳跟腱撕裂養傷一年。（GettyImages）

John Wall兩季數據對比（按圖放大）

但沒有人知道Wall還能否回到最高水準，特別是本季他又因為左後腳跟手術宣告整季報銷，最快要到今年10月才會出賽；也就是說，Wall在近163場常規賽中缺席91場賽事。今年9月即將滿29歲的他，左右膝蓋都因傷動過手術，也曾因為手腕和肩膀而短暫休兵；雖然都不是特別嚴重的大傷，但斷斷續續的傷勢也構成了一張豐富的傷病史，對許多會想試着網羅Wall的球隊來說，這會使人望之卻步，畢竟Wall的打法和球技非常依賴爆發力和速度，接連傷勢不免讓人起疑Wall能否保持戰力。

Wall的下一張合約等同於James Harden的合約：四年1億7000萬，每季平均超過4000萬美金，也是聯盟中最昂貴的合約之一。除了健康、球技之外，Wall的領袖能力也頗受質疑，常常公開挑釁隊友，甚至被對手取笑連隊友也不支持他。

綜合以上種種，一個問題油然而生：「Wall的超級頂薪合約，是不是NBA中最糟糕的合約？」

這個問題看似不合理：Wall可是打出成績的明星球員，也並非薪水小偷，也曾經帶隊打進季後賽第二輪，差點殺入東岸決賽。

環視全聯盟，爛合約大體上有兩種類型：第一種是拿錢不辦事：包含因傷缺席、或是打不出原本水準（眼神看向灰熊隊的某人…）；第二種是好球員拿到過高薪水，雖然成績未有太大差別，但沒辦法符合高薪該有的表現。Wall屬於第二種類型，但多數人只會討論第一種類型的薪水議題，畢竟球迷口中的「薪水小偷」，在第一種類型更容易被辨識和批評。

近兩年由於各隊薪資空間被前幾年的大撒幣壓縮，因此比較沒有「惡名昭彰」的合約產生，Dion Waiters和熱火隊簽下的四年5200萬以及Cristiano Felicio和公牛隊簽下的四年3200萬可能是比較令人有所質疑的，但這兩筆合約都已經跑完一半，平均薪資也不如Wall來得如此可怕。

如果討論範圍拉長到2016年，Ian Mahinmi的四年大約會是薪水小偷王的強力競爭者，但至今已經是到期約，再5個月就會跑完。而另外兩筆惡名昭彰的合約，程度剛好可被列為類型一和類型二：Chandler Parsons和Nicolas Batum。

Dion Waiters、Cristiano Felicio▼▼▼

Batum比較偏向類型二，下一賽季他的薪水是2550萬，以及2020-21還有2710萬美元的球員選擇權（Batum幾乎百分之九十九點九會執行）。Batum本季的球員使用率是12.8%，排在NBA的第405名，剛好比上述的Mahinmi高一點，截稿時場均8.8分和3.4助攻，幾乎是他兩個賽季全盛期的一半。

但不能因此說Batum是個不好的球員，他的在夏洛特時期出賽狀況還算正常，場場正選且平均超過33分鐘，也是本季黃蜂隊上陣時間第二多的球員，他上場時球隊的淨勝分是正值。Batum的重要性在主將Kemba Walker不在場上時更能顯現，根據數據網站《Cleaning the Glass》，Walker不在場上而Batum在場上時，每100回合還能贏過對手12.7分。

Nicolas Batum今季場均9.7分、5.2籃板、3.4助攻、命中率為46.2%。（資料圖片）

Parsons則是和Batum完全相反的案例，自從和灰熊隊簽下四年9400萬美元，他的出戰率不到四成，場均上場時間也不到20分鐘。目前Parsons和灰熊隊處於冷戰，他自認健康無傷，但不懂為何灰熊不讓他上場比賽。灰熊隊認為Parsons需要先到發展聯盟去適應比賽，目前雙方還想不到如何處理他的狀況。

雖然Parsons不像Batum還能夠給球隊正向的幫助，但是Parsons的合約在2019-20賽季後就會結束，而Batum則要等到2020-21賽季（雖然是球員選項，但Batum不可能不執行），同樣都是佔球隊接近1/4的薪資空間，Batum多一年的合約就比Parsons還要可怕。

Chandler Parsons今季場均4.9分、2.6籃板，命中率為28.9%。（資料圖片）

接着在進行最終的辯論之前，我們來多看一些偏向類型二的球員：就是那些表現正常，但公認稱不上他們合約價值的球員。

Kevin Love和Andrew Wiggins在接下來3個賽季都會領到總額9000萬美元的薪水（Wiggins會領到多一點；更重要的是：Wiggins的薪水逐年增加，Love則是逐年下降）。他們的合約都稱得上是非常不划算的操作，Koby Altman相信Love簽下合約之後會比到期約更有交易價值；Wiggins則是因為灰狼想避免他成為受限制自由球員。

Love仍舊會是正資產球員，至少他的產值是正向的，雖然腳趾手術讓他本賽季大半缺陣，但騎士隊相信Love的戰力和星味是能留住球迷的。然而，Love已經30歲，對一支進入重建的球隊來說，不論是未來規劃還是擺爛模式，都是非常不適合騎士隊的長期盤算。

Kevin Love今季場均18.6分、10.7籃板，命中率為38.8%。（資料圖片）

Kevin Love▼▼▼

但再怎麼說，Love還能用他的能力幫助到球隊，而Andrew Wiggins呢？

評論撰寫Wiggins打不打得出期待已經變成運動媒體的例行公事，大家總是用「幸好，他還有時間。」來做為結尾。當然我們不得不重複上述所言：Wiggins還有時間，NBA中也可以舉出不少大器晚成的案例，至少Wiggins只是未達預期，他仍能維持一定的數據輸出。

對比Love的合約有慰勞功臣的成份在，雖然希望不大，但年輕且無傷的Wiggins或許更加划算，至少還能賭上那一點成長的機會。

Andrew Wiggins今季場均17.6分、4.9籃板、2.4助攻、命中率為39.5%。（資料圖片）

Andrew Wiggins▼▼▼

因此目前最差合約爭霸戰，只剩下Batum、Love和Wall在舞台上。（有些人提到Chris Paul應該被納入，但這一點也不合理，他是西區強權之一裏頭第二重要的球員，他的表現絕對符合他的身價。）

這個問題的最終解答或許要回歸所屬球隊上。如果是湖人或公鹿想進一步強化，那他們必定會選擇Wall，但如果是重建球隊如鷹隊、公牛，Batum的兩年合約則是他們能操作的（擺爛），而對於需要衝擊季後賽或是補足戰力缺口，如拓荒者或是爵士，那Love就是選項之一。

沒有人能指責誰的合約最差，儘管本篇主題是Wall，但他目前仍是NBA的頂尖後衛，這點無庸置疑。巫師隊決定在Wall身上賭下1.7億，或許我們沒考慮到的是：他們是不得不進行這場豪賭。

巫師薪酬結構。（hoopshype截圖）

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：「傳奇天鉤」Jabbar熱心公益 拍賣四枚冠軍戒指資助孩子教育】

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