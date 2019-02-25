【英超】雙紅會變「傷紅會」　利物浦作客0：0賽和曼聯重返榜首

曼聯對利物浦永遠是英超最矚目一場大戰，即使紅魔鬼季初失分太多，冠軍基本上已無望，但他們上下一心全力阻止宿敵贏得首個聯賽錦標。 不過今場比賽受傷患陰霾籠罩，戰情相對失色，最終0：0和氣收場各得1分，紅軍27戰66分重返榜首，但優勢只餘下1分。

首循環紅軍主場3：1技術性撃倒紅魔鬼，間接令摩連奴被炒，那場比賽中場保羅普巴全場坐在後備席。看守領隊蘇斯克查走馬上任後，曼聯表現隨即脫胎換骨，領軍13戰11勝1和1負，只曾在歐聯不敵巴黎聖日耳門，足總盃接連撃敗阿仙奴和車路士兩大對手闖入八強，聯賽8勝1和。期間普巴鋒芒畢露，12戰9入球6助攻。

今仗返回奧脫福，普巴正選上陣與靴里拉和麥湯米尼鎮守中場，尼曼查馬迪、安東尼馬迪爾因傷缺陣，前線拉舒福特夥拍立盧卡古攻堅。客軍利物浦方面，周中歐聯對拜仁慕尼克一仗停賽的中堅華基爾雲迪積克，復任正選。前線繼續由三叉戟沙拿、法明奴和文尼攻堅，三人中場隊長佐敦軒達臣、韋拿杜姆和法賓奴，有先求穩守味道。比較特別的是，副隊長占士米拿出任右閘，阿歷山大阿諾特先列後備。

拉舒福特開賽初段已受輕傷，但他堅持繼續作賽，間中狀甚痛苦。（美聯社）

上半場的重點：傷出及換人

甫開賽曼聯後場首先出現險象，楊格回傳迪基亞，連累曼聯被罰禁區內罰球，占士米拿操刀省中人牆。

上半場曼聯用盡換人名額

之後利物浦攻勢較多，但雙方均未有具威脅埋門。傷患不幸成為上半場焦點，戰至20分鐘，靴里拉傷出，彭利拿入替。4分鐘後輪到馬達傷出，連格後備上陣。30分鐘法明奴傷出，史杜列治入替。

開賽初段已明顯被踢傷的拉舒福特，需忍痛繼續作賽。36分鐘普巴在禁區頂施射，皮球直飛龍門左下角惟中途被雲迪積克頂走。39分鐘盧卡古在禁區頂直線妙傳，連格快速入楔，艾利臣及時撲出。正是這球波令剛傷癒的連格再度受傷，他只落場17分鐘便由阿歷士山齊士入替。半場雙方踢成0：0。

三名中場隊友先後傷出，普巴一夫當關助攻助守，表現出色。（Getty Images）

普巴一夫當關

下半場戰情繼續膠着，71分鐘高普作出調動，沙基利入替軒達臣。78分鐘再換入奧歷治加強攻力。可是利物浦今仗「谷不起」，曼聯間中的攻門更具威脅。然而雙方均未能把握，最終0：0完場。

今場曼聯先後三名中場傷出，幸得主將普巴獨力助攻助守，球隊全場6次攻門3次中龍，幾乎全部跟他有關。相反，利物浦自從法明奴傷出後，表現患得患失，即使調入多名進攻球員依然毫無改善，7次埋門只有一次中框，表現令人失望。

無論如何，作客奧脫福得到1分，令紅軍重返榜首，曼聯則繼續守在第四位。