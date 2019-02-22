【英超】達洛治投曼聯後未忘本　為兒時足球學校送贈巴士

今季轉投曼聯的葡萄牙新晉右閘達洛治（Diogo Dalot），雖然並非球隊中的必然正選，但他最近亦有不少機會上陣，有望接班成為紅魔的新一代右閘。 該名19歲的小伙子，即使加盟大球會後，亦未有忘本，他為自己兒時的足球學校製造驚喜，運用他在曼聯的首份薪金，購買一輛巴士送贈予兒時的足球學校。

年僅19歲的曼聯新星達洛治，今季從葡超的波圖以2200萬歐元的轉會費，加盟曼聯。達洛治誕生於葡萄牙布拉加，在8歲的時候加入布拉加的Fintas足球學校，開展他的足球生涯，在短短一年後，便加入波圖青年軍。其後，波圖一直培育他，2017年10月首度為波圖一隊披甲，僅一季後便加盟曼聯。達洛治在今季為曼聯於各大賽事上陣11次，亦曾經交出助攻。

達洛治離開足球學校後，一直效力波圖，升上一隊僅一季後，便加盟曼聯。（視覺中國）

該名年僅19歲的小伙子，雖然如今效力歐洲的大球會，但亦未有因此而忘本。達洛治在收到於曼聯的首份薪金後，即使當年他加入Fintas足球學校僅一年時間，但他仍特意為足球學校準備了一份「大禮」。

達洛治今季加盟曼聯並上陣11場，更曾經交出助攻。（Getty Images）

達洛治曾經在對利物浦等賽事中上陣，吸收更多上陣經驗。（視覺中國）

Fintas足球學校的高層Luis Travassos最近接受葡萄牙的報章《A Bola》訪問時，透露達洛治使用曼聯首份薪金的一部分，為足球學校秘密地添置一輛巴士，以替代老舊的車子接載學童，「我們當時透過Skype與達洛治對話，他正在前往比賽場地，他叫我們到學校外面，我本以為他會送給我們一些簽名球衣，但我們意想不到他竟然秘密地為我們購買了一輛全新的巴士，這更是他於曼聯的首份薪金，令我們驚喜萬分，亦解我們的燃眉之急。」

達洛治轉投曼聯後，以他的首份薪金的一部分，為Fintas足球學校秘密地購買一輛巴士，送贈他們。（網上圖片）

該名足球學校的高層大讚達洛治是一個非常慷慨的人，並且於一個完美的家庭成長，「達洛治的家人同樣十分慷慨，亦曾經邀請我們到他們家作客，所以成就達洛治的性格。來自達洛治的手中，我們並不感到驚訝，因為他一向都非常懂得關懷別人。」