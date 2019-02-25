【足球】曼聯前悍將布朗親臨家長工作坊　籲父母助子女享受足球

香港賽馬會「爸媽做教練」親子足球教練班昨日迎來曼聯名宿布朗（Wes Brown）到訪，他更落場獻技，與家長及小孩打成一片。布朗直言非常享受與孩子踢球，更籲父母要設法令孩子體驗到足球的樂趣。

昨日（24日）是「爸媽做教練」第二次工作坊，約有60個家庭出席。布朗首先與兩組家庭比拚盤球，其後分別加入家長組與小童組，踢了小範圍比賽，最後布朗聯同數名家長，以寡敵眾與約三十名孩子較技。

布朗令小孩全情投入之餘，亦使不少家長化身「大細路」，他表示十分享受：「尤其是與小孩踢球的時光，他們展現出對足球的熱枕，希望經過今天的經歷他們會有所得着，繼續進步。」

同場亦安排足總五人足球總監曾偉忠分享足球如何幫助孩子全人發展，他解釋：「普遍香港家庭欠缺親子互動，比較內向；透過足球可增強互動，帶動小朋友思考，彼此增進感情。」（陳天朗攝）

布朗出席馬會活動時，亦一展球技。（陳天朗攝）

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「爸媽做教練」是馬會與足總及曼聯足球學校攜手合辦的家長工作坊，致力為一眾本地足球小將的父母，了解孩子在球場的表現，並對孩子有更深入的認識和溝通，讓家長真正成為孩子的同行者。從小就於曼市足球名校Burnage High School受訓的布朗，自是同意足球是最佳管教工具：「在英國部分小童5、6歲已被一些球隊招攬，不單止是足球訓練，更會糾正他們的言行舉止，協助家長管教子女。」

布朗與家長及子女挑戰盤球扭過障礙。（陳天朗攝）

布朗與家長及子女挑戰盤球扭過障礙。（陳天朗攝）

小朋友面對球星毫不怯場，嘗試飛鏟攔截布朗。（陳天朗攝）

身為3個女兒的父親，布朗亦分享一些小錦囊：「我3個女兒都對足球不感興趣，她們鍾情跳舞，也喜歡運動，最重要她們樂在其中。假如孩子有能力，便可放手讓他們聽從教練的指導，多點鼓勵，幫助他們提升更高層次。作為家長必需設法令踢球的過程變得有趣，鼓勵孩子盡情感受，就算我以前踢曼聯時，領隊也會在更衣室對我們說要放膽享受比賽。」

育有3位女兒的布朗，在場上與小朋友打成一片。（陳天朗攝）

布朗十分享受與孩子踢球的時光。（陳天朗攝）