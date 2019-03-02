【單車・世錦賽】李慧詩爭先賽封后　奪第二件彩虹戰衣創歷史　

「牛下女車神」再創香港歷史！李慧詩在香港時間今晨（2日）於波蘭出戰場地單車世界錦標賽，在強項爭先賽奪得冠軍。Sarah繼2013年後，再一次奪得世錦賽金牌，同時獲得第二件彩虹戰衣，成為香港單車史上，第一位擁有超過一件彩虹戰衣的運動員。

李慧詩在爭先賽封后。

李慧詩成為香港史上首位擁有超過一件彩虹戰衣的單車運動員。

爭先賽4強採取三局兩勝制，李慧詩在4強遇上法國年輕車手古露絲（Mathilde Gros），首回合Sarah排第2出發，在最後半圈從外檔加速，以0.047秒之差反壓對手衝線，先取一局；稍息後再戰第二回合，李慧詩率先出發，終順利再取一局，晉身金牌戰，對陣澳洲的莫頓。

澳洲車手莫頓首日賽事已在女子團體競速賽奪金，獲得生涯第一件彩虹戰衣，她昨日在爭先賽資格賽踩出10秒546首名出線，今日來到4強亦顯得游刃有餘，面對去年世界青年錦標賽4金得主、年僅19歲的莉亞費特列治（Lea Sophie Friedrich），直落兩局勝出進入金牌戰。



李慧詩勝出後舉起v字手勢。（UCI直播畫面截圖）

李慧詩直落2:0於爭先賽封后。

李慧詩拿起區旗慶祝。（UCI直播畫面截圖）

01攝影團隊靚相已上載完畢 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相

莫頓不敵李慧詩，獲爭先賽銀牌。

儘管對手莫頓大勇，但Sarah畢竟在剛結束的世界盃賽季獲4站爭先賽冠軍，去年的法國站，「女車神」就在金牌戰擊敗莫頓封后，今天再遇同一對手，亦以直落兩回合奪得金牌。李慧詩第一次獲得彩虹戰衣，是在2013年世錦賽的500米計時賽奪冠，今次再獲戰衣，令她超越其他戰衣擁有者黃金寶、郭灦霆及梁峻榮（青年賽），成為香港史上首位擁有超過一件彩虹戰衣的單車運動員。李慧詩在今屆世錦賽尚餘明天展開的女子競輪賽，有望再爭彩虹戰衣。

同晚，港將梁嘉儒代替張敬樂參加男子40公里記分賽，途中曾進攻得手超越主車群一圈，終以24分完賽，列第17位，他今晚會出戰男子全能賽；至於高肇蔚則在男子個人追逐賽踩出4分38.820秒，在資格賽排第23位，未能打入決賽。今晚尚有女子麥迪遜賽，港將逄瑤及梁寶儀將攜手參戰。