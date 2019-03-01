【中超】咸錫終如願轉戰中超　「對大連一方的發展充滿信心」

剛轉投中超大連一方的咸錫，早前接受大連的《半島晨報》訪問時，講述他早在兩﹑三年前已曾與中超球會接觸，但未能成事，如今加盟大連一方，希望在中超賽場尋找新挑戰。

大連一方積極準備新球季，在中超開季前宣布簽入9名新兵，其中包括前拿玻里隊友咸錫及港腳艾力士，加上新主帥崔康熙，全力與中超列強火拚。咸錫在今年離開效力12年拿玻里，加盟大連一方，與球隊簽約至2021年，並將穿起17號球衣。該名31歲的斯洛伐克中場，初來報到已到一方球迷的新寵兒。

咸錫與球隊積極備戰中超新球季的賽事。（大連一方微博圖片）

咸錫成為今季中超的焦點球員，他在早前接受《半島晨報》訪問，表示他早在幾年前已有來中超的念頭，如今加盟大連一方，他希望重拾射門鞋，盡力為球隊射破對手大門，「我在兩﹑三年前亦希望轉戰中超，並曾與不同球會接觸，可惜最後亦未能成事。我終於在今年得償所願，加盟大連一方，我希望在這裡接受不同的新挑戰。我來到一方後，我希望盡我所能為球隊貢獻，亦希望在進攻上取得不少入球，我希望重拾當年的射門鞋。」

咸錫表示早在兩﹑三年前，已有到中國發展的念頭。（Getty Images）

咸錫效力拿玻里多年，亦與當地球迷建立深刻的感情，該名拿玻里前隊長指球迷亦祝福他，在中國取得成功。

該名斯洛伐克球星亦知道大連足球經過起伏後，在去季重返中超，並對球隊的未來充滿信心，「我在拿玻里效力多年，與球隊及球迷的關係亦相當密切，但在意甲季中離隊，我對球隊感到抱歉，但球迷們亦十分體諒我，他們也祝福我在中國取得成功。我知道大連足球的過去，經歷不少高低起跌後重返頂級聯賽，我相信球隊在未來的發展將愈來愈好，但我們還需積極備戰，在首場聯賽打響頭炮。」

大連一方將在周日（3日）作客河南建業，屆時咸錫及艾力士等一眾新兵，將有望在今季首度登場。