【西甲】武磊感謝球迷支持　獲隊友大讚「對球隊幫助很大」

武磊在西甲開齋震撼球壇，他的入球為愛斯賓奴以3︰1擊敗華拉杜列，不止中國傳媒讚好，連西班牙傳媒及隊友都一面倒正評。

武磊突破越位射破華拉杜列大門，戰至84分鐘被換出，主場球迷站立掌聲，令武磊感動不已︰「我為球迷高興，希望盡量取得更多入球，報答他們的支持。」3個月前在中超建功，3個月後在西甲入球，「武球王」直言意想不到︰「會銘記這一刻，成為首個西甲入球的中國人很高興。」他又謙虛指出可以改善的空間︰「仍要提升力量，我早就說過不擔心能否入球，因為有很好的隊友，入球一定會來。」

武磊兩次起腳入一球，傳球到位率為85.2%。（新華社）

武磊成中國首人於西甲入球（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

愛斯賓奴3月31日作客巴塞

愛斯賓奴門將迪亞高洛迪古斯（Diego Lopez）在訪問中也提到武磊︰「他攻入一球，球隊都很高興，他將來會對球隊幫助很大。」武磊上陣5場，愛斯賓奴2勝3和不敗，以26戰33分升上第11，距離護級線10分。愛斯賓奴在下輪作客畢爾包，之後主場鬥西維爾，3月31日作客魯營球場對巴塞隆拿，「武磊對美斯」將成為中國球迷最期待的畫面。

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Wu Lei made history in @RCDEspanyol's 3-1 win over Valladolid, becoming the first Chinese player to score in La Liga. pic.twitter.com/4D2CMiiUz8 — The Asian Game (@TheAsianGame) 2019年3月2日

武磊去仗中柱，今場終於開齋。（新華社）

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