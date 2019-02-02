【港足日與夜．屠俊翹】二號門將之學問　等待是珍惜的根源

一間球會旗下的球員可能多至數十人，不過每場賽事能出場的卻只得11位。守門員競爭性更甚，首席門將只得一個，有別於其他位置，後備門將獲派上陣的機會少之有少。 等待偶然的機會來臨，在冷板凳上看着隊友打拚，自己的身手卻無法展露，但又要每刻做足準備，期望在危急關頭來臨時可化作英雄拯救球隊，是二號門將每天生活日常，當中熱情、決心及鬥志缺一不可。 「享受做後備門將，其實亦是一門學問。」現效力夢想FC的守門員屠俊翹，職業生涯首4年的上陣次數「兩隻手數得晒」，他又是如何抵着朋友的冷眼，捱過自我的質疑，在這個殘酷的足球世界中繼續生存下來？ 攝影：張浩維

從石硤尾港鐵站步行約5分鐘，沿南昌街走一小段斜路再拾級而上，石硤尾公園足球場便在眼前，龍門後的長長斜坡是這裏的標記，前方的人造草場，則是香港頂級聯賽球隊多年來常用的練習場地，「由它啟用時我便開始在這裏操練，踢過幾間球會，大多都是以這裏為基地，陪伴我走過了很多日子。」

由人造草膠粒質素，談到例行維修時間，「阿翹」對球場瞭如指掌，就連走過的清潔工人亦向他打招呼，皆因那些年擔當後備的日子，他全都在這裏渡過，在同樣的場境下每天埋頭苦練，換來的是同樣未如人意的結果，此時我腦中浮現一條問題，究竟他有沒有後悔過當守門員？

多年來的球季期間，屠俊翹差不多每日都會到石硤尾公園足球場，這裏是他每日默默準備自己的地方。（張浩維攝）

美好的幻想 殘酷的現實

說起來亦有點諷刺，「阿翹」當初選擇擔任門將，原來正是因為可以獲得更多上陣機會。那時只得13歲的他獲選入區隊，教練在首課操練期間問道：「有沒有人願意擔任守門員？」「阿翹」毫不猶豫便舉高了手，「雖然自己小學踢學界不是守龍，但看見沒人舉手，只得我一個的話，肯定可以上場吧，所以便自告奮勇。」小時候身型略胖，「阿翹」笑言站在門前擋球比跑來跑去更「過癮」，逐漸建立滿足感，「別人辛苦地組織，臨門一腳卻被自己阻擋，雖然這種想法有點變態，但確實很開心。」

後來獲傑志青年軍相中，「阿翹」轉讀仁濟醫院董之英紀念中學，參加「職業足球員培育計劃」，後再轉校至遵理書院，親手助學校捧走精英賽冠軍；同時加入球會深水埗，距離成為職業球員只差一步，那時他對足球世界的幻想，固然美好：「小時候想像力很強，自己會否有朝一日可外流歐洲？那時偶像是皇家馬德里的卡斯拿斯，幻想自己亦可如他一樣，為球會出戰國際賽。」

每個愛上足球的小孩，都有屬於自己的一個夢，可是實現起來，真的這麼簡單嗎？「阿翹」很快便撞上鐵板。

2012年10月23日，「阿翹」迎來職業足球生涯「地標戰」，為橫濱FC後備上陣，縱然上場時準備未足，球隊最後亦未能扭轉敗局，但表現總算合格，他心中以為靜候的機會降臨，誰知換來的卻是一盤迎面潑下的冷水，「很記得那一次正選門將傷得連練習、撲球亦有問題，但教練依然不信任我，說得難聽一點，是『信個跛嘅都唔信我』。坐在後備席上，看見到球隊輸的那兩球，若是我的話一定擋到，感覺有點不忿氣，教練連一個讓我吸收經驗的機會亦不肯給予。」

「佢寧願信個跛都唔信我。」屠俊翹自以為有望坐正，卻遭教練狠狠地投下不信任票。（張浩維攝）

突陷退役危機 「不甘心努力白費」

原來努力過後仍沒有人認同我，感覺所有事很兒嬉，不能說服我自己就此掛靴。

機會本已寥寥可數，現在更白白在面前流走，「阿翹」當下氣憤難平，但回到家中冷靜頭腦後，他想了又想，自己真的沒有責任嗎？「為甚麼別人會拒絕信任我，可能又不至於全是教練的錯，自己是否有甚麼做得不好，令人缺乏信心？領略到若踏足職業，便要付出更多，惟有希望盡量學習。」

效力橫濱及YFC澳滌期間，「阿翹」的上陣次數合共不足10次，美其言是學習階段，不過真實比賽始終與練習情況難以相比，技術進步有限。最終球季結束後，「阿翹」未獲駿其續約，連這個學習機會亦失去。

足足有3個月時間，一直未有其他球會向他招手，「阿翹」只能頹廢於家中，自覺足球生涯陷入危機，「感覺突然間失業，更重要的是自己喜歡做的事都隨時『玩完』，應否找其他工作？自己又不是讀書的材料，人生應如何是好？」在「阿翹」的世界內，足球是他每日奮發向上的目標，當足球突然消失於生活中，身體及腦袋難以習慣，他捨不得就此放下足球，「之前付出的3年時間就如白費了一樣，原來努力過後仍沒有人認同、沒有人認識我，這讓我不能說服自己，感覺所有事都很兒嬉，很不甘心。」

每次練習完結後，「阿翹」總愛到白田邨的一間茶餐廳吃午餐，老闆娘亦有份陪他走過低潮，「她很關心我的足球事業，很了解我的身世，關係有如契媽，亦不時給予我建議。」（張浩維攝）

足球是金錢買不到的快樂 「就當我是個傻瓜吧！」

人生如何尋找快樂才是最重要，我流着足球的血，早當作它是身體一部份。

以下情況，大家也許不會陌生：中學同學聚會，一兩位「人生勝利組」談的總是「搵錢」法則，自己雖不認同，但「中同」談得興高采烈之下，彷彿自己堅持的一套毫無價值。

這種情況「阿翹」亦遇過，空窗期家人雖沒有給予壓力，不過他卻被周遭朋友質疑他的足球事業，「他們問我：『踢到好耐？』、『搵到食咩？」，但可能我想法有別於常人，甚至是個傻瓜吧，賺得多錢是否真的那麼開心？朋友推薦的工作，可能足夠生活，不過未必買到滿足感。人生如何尋找開心才是最重要，踢足球非偷亦非搶，只是做自己想做的事，自己接受得到便可以。」

足球對這位24歲大男孩來說，又豈止運動那麼簡單，「阿翹」自小落街場踢足球，出街亦是『波衫Look』，「感覺是流着足球的血，當作它是身體的一部份。足球亦讓我更自律，每日準時起身練習，保持生活質素。」

所以面對朋友的目光，「阿翹」很堅定，那些說服他放棄的人，他從來沒有理會過，「我不會阻止你賺錢，但你不了解我的想法，亦不應反對我，我的立場是開心要緊，賺多少是命運，自己沒有羨慕的想法，比較只會令自己更大壓力。」

金錢真的等於一切？老闆娘為球員提供大份夾抵食的雙餸飯，飲品任添，閒時亦入場觀看球隊比賽，店內貼滿港超及港隊的單張，世間上還有事比錢更重要，便是人情味及快樂。（張浩維攝）

由無班落到獲獎 全靠福田健二一句說話

只要保持信念及狀態，遇上合適的教練，便可以谷底反彈。

常說日本球員有紀律、心態好，「阿翹」於橫濱時亦有日援福田健二做隊友，這位曾效力日職名古屋鯨魚及FC東京的老將，曾對他親口細訴自己的背景及故事，對「阿翹」影響很深，「福田曾入選日本奧運隊，這種級數應該踢國家隊才是，起碼亦應很出名吧，為何來到生涯尾聲會到香港落班？他強調即使身處高峰，若太早認為自己成功，很容易跌進谷底。反之亦然，他曾遭教練及球迷批評，但亦沒有甚麼大不了，只要保持信念及狀態，只要遇上一位合適的教練，便可以谷底反彈。」

短短幾句說話，令「阿翹」茅塞頓開，「感覺總有人會懂得賞識我。」一直留意球隊轉會新聞的他，決定主動踏出第一步，致電朋友打聽消息，尋找球隊跟操，「知道自己未必做得最好，不過會用盡一切方法追回失去的3個月時間，搏命至取得新合約為止。」

「阿翹」最終獲夢想駿其提供一紙合約，惟上陣時間卻未有上升，出場又往往以落敗告終，一次又一次於龍門內將皮球撿出來，我問：「當初的熱情沒有被磨滅嗎？」誰知問題有如擊中他藏在內心深處的那團火，「爭勝心對守門員很重要，我最討厭聽到別人說門將如『放題』一樣，所以我每次落場都對自己有目標，就是一球亦不可以輸，否則還不如沒有門將，這是我的座右銘，能力範圍內會盡量去擋。」

說得出做得到，「阿翹」於該季聯賽盃面對班霸傑志，一次防守中接連救走辛祖及費蘭度的近射，令他在香港足球明星選舉中，經球迷公投後獲取「最佳撲救」獎項，他自細甚少獲獎，今次所得獎項認受性亦比青年賽事高，「阿翹」笑言獎座仍好好保存於家中，不過他卻沒有因此「自我感覺良好」：「一個獎項不代表甚麼，算是意外收穫，但長遠慢慢累積、裝備自己才是最實際。」

與日援福田健二於橫濱成為隊友，鼓勵屠俊翹發奮向上，當季港超頒獎禮更齊齊獲獎。（受訪者提供）

慶幸路比別人曲折 望30歲前尋求新挑戰

任何事太易得到，失去便會一沉不起，經歷過高低起伏，機會來了才懂珍惜。

無奈夢想駿其因欠缺經費，僅一季後就退出港超，幸「阿翹」獲香港飛馬斟介，總算有球會落班，不過一切又回到起點。眼看比自己年紀還要小的球員坐穩正選位置，他心中難受又羨慕，卻仍選擇樂觀面對，「自己起步比別人遲，14歲才開始學習如何守龍門，不過別人可能早兩年已投入系統性訓練，踢足球是多勞多得，現在大家都可以踢職業，自己算是沒有很差吧。」

走過的路比別人更曲折，路上的荊棘亦較別人多，他人或會埋怨自己懷才不遇，「阿翹」慶幸自己經歷過這一切，「任何事太易得到的話，失去了便只會懂得埋怨，遇到低谷會一沉不起，運動員透過高低起伏，機會來了才會珍惜。我不會只用把口，要用行動告訴所有人，我有多尊重這份職業，將我的肉緊感染觀眾。」

兜兜轉轉，「阿翹」最後再投夢想FC，跟隨恩師梁志榮，暫時今季球隊14場賽事中，8次擔任正選，雖未稱得上成功，但至少前進了一大步。回想起當初立下有關職業生涯的願望，「阿翹」笑言自己太「大貪」，他現時仍背着港隊青年軍時已選用的號碼，期望藉此督促自己進步，他朝有日再披起港隊戰衣，「香港的足球人口不如外國般多，球員較易被教練留意，我會說與夢想的距離不太遠，但仍欠缺一些經驗，盡力而為，追趕失去的時間吧。」

「阿翹」亦為自己定下期限，希望在30歲前尋求新挑戰，「踢波生涯最大的期望，是在香港以外的地方效力，人生路不熟可逼令自己對足球事業更堅定，這樣才會進步到另一層次。」

走過難捱的日子，才明白失敗，其實沒有甚麼大不了，抬起頭再來過吧。（張浩維攝）

等待與準備，這些年來在「阿翹」的生活中不斷重複，令他領略出簡單的道理：「正選位置就在面前，沒有甚麼靠關係上位的，若能力不足，有多好的關係亦會遭淘汰，慢慢磨練、爭取認同才是永恆不變的定律。」



曾經有多少個職業球員，因長期坐冷板凳，逐漸對自己失去信心，慢慢淡出球迷的視線範圍，「阿翹」職業生涯至今第7年，即使仍未算捱到出頭天，卻堅持總有一日可「守」得雲開見月明：「守門員生涯很長，大約有10多年，相信遲早一定會輪到我，就當是鬥長命。我技術未必比別人好，但鬥心一定不比人差，心態便是我與那些消失的人的最大分別。」

後備門將這門學問，認真不是每個人都適合修讀，但「阿翹」沒有為此而後悔。讓我們為這些在港超邊緣爭扎、默默等待着機會的球員送上鼓勵，他們並不是瘋子，只是鬥心比別人還強一點。

一個人奮鬥並不可怕，只怕自己沒有堅強的鬥心。（張浩維攝）