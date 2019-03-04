【單車．世錦賽】李慧詩經歷困苦造就大我　奪冠感言：要一起強大

李慧詩，歷盡奧運「炒車」之錐心、恩師離世之崩潰、失去目標之迷惘、抉擇人生之矛盾；今天，她再嘗世界冠軍之美好。 這樣的人生，未免太艱難，三日兩奪彩虹戰衣的李慧詩卻說得輕鬆：「這些……可能只是小事。」 只因鳳凰重生，才換來今天的淡然。她強大，說的不止是踩車，還有做人。

賽道上的李慧詩，沒有絲毫緊張，由起步前、落後中、發力加速到衝線之後，她都淡定自信。

整場比賽，都在「女車神」掌握之中。

（以下Youtube片段，由2:17開始有女子競輪賽決賽）

三日兩奪世界冠軍，李慧詩的笑靨令人動容。（UCI圖片）

按圖欣賞李慧詩今屆世錦賽英姿

若然2016年里約奧運是一個分水嶺，李慧詩從前贏的是驚人速度；如今，她贏的是高手氣度。

當年她在里約熱內盧跌一跤，賽後的眼淚令多少港人心碎？然後，她走了艱難的人生。（按圖看金句，從圖片說明感受Sarah這些年的人生）

有的痛只有自己承受，無法告訴別人。 李慧詩從里約奧運返港，回想這幕，訴說所想。

「有的痛只有自己承受，無法告訴別人。」 李慧詩從里約奧運返港，回想這幕，訴說所想。（Getty Images）

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十句話，看似簡單，箇中滋味卻只有李慧詩獨自承受。我說她的人生太艱難，李慧詩卻說：「這些……可能只是小事；也可能因為這些事情，才造就今天的『大我』。」2019年的春天注定屬於李慧詩。「我希望大家香港人都可以強大，而非我一人獨大，哈哈！」她的笑靨，再次凝住我們的心。