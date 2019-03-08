【D1田徑】喇沙接力賽盡攬6金　最後一刻逆轉男拔登基

拔萃男書院在港九區D1中學校際田徑比賽的6連霸，今日（8日）終被宿敵喇沙書院中斷，後者憑將士用命，於6項接力賽中全數包攬金牌，結果於團體總成績以15分反超前男拔，重奪失落6屆的男子組冠軍。

經歷6年的等待，喇沙終重奪港九區D1田徑冠軍，喇沙於今屆學界田徑一直落後於宿敵男拔，戰至決賽日上午，男拔仍以308分高鋸總成績首位，但喇沙已由賽前的61分差距，緊追至只差37分。下午灣仔運動場天氣轉差，現場落起毛毛雨，不過仍難擋喇沙運動員的熱血，先於關鍵的4X100米接力賽，盡攬甲、乙、丙組金牌，在最後一項4X400米接力賽舉行前，僅落後男拔5分。喇沙眾將知道反前機會難逢，失落6年的總冠軍擺在眼前，最終在4X400米接力賽再分別於三個組別奪金，以總成績459分、15分之差逆轉男拔，打破對方的7連霸美夢，重登男子組冠軍寶座，而旅港開平就以258分奪季。

D1學界田徑：喇沙靠6場接力賽反壓男拔，時隔6年重奪男子組總冠軍。（袁志浩攝）

D1學界田徑：高舉右手，陳政峰知道總冠軍到手了。（袁志浩攝）

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喇沙創造奇蹟 陳政峰：贏一年便是所有

「我會說是創造奇蹟，可能有人會認為，贏一年不算甚麼，但對喇沙來說便是所有。」喇沙隊長陳政峰負責4X400米接力的最後一棒，衝回終點的一刻，他知道自己及學校，終於成功了，跑過終點線後他累得倒了在地上，但看見隊友過來，又爬起身興奮相擁，邊哭着邊接受訪問，可見這個冠軍的重要性，「等了6年，大家很有期望，賽前知道只要穩妥地將接力棒送返終點便可奪冠，最後卻是6支棒都全獲金牌，很開心...」

6年的光陰，代表陳政峰此前由中一至中五，都未嘗冠軍滋味，小學時目睹師兄達到的成就，他很想試一次，「這個冠軍由Day 1開始，已經在我腦海中建立起來，之前感覺跟這個冠軍只差一步，像個永遠走不到的終點，現在獎盃到手，可說是個里程碑，這是值得記載於喇沙歷史簿上的一件事。」

賽後陳政峰忍不住淚水，皆因來到學界的最後一年，他親自完成了全校的夢想。（袁志浩攝）

有信心來年衛冕 「我們可以，你們也可以」

於個人項目失準，一度令陳政峰心灰意冷，但作為隊友，他有了犧牲自己的勇氣，個人感情算甚麼？「年初發現自己水平跟不上，到比賽才發覺自己身負重任，帶來了一定的壓力。今日個人項目有點失準，不過知道要為學校着想，不應只想自己，只好將自己心情放於一邊，現在贏得總冠軍勝於一切，真的完全沒有遺憾了。」

隊長帶領全校叫口號，是學界賽事的指定動作，這次陳政峰叫得特別大聲，將6年的壓抑一次釋放。（袁志浩攝）

奪冠的功勞又豈止於運動員，背後為學生提供支援的老師與教練，場邊吶喊助威的同學，陳政峰逐一感激，「他們付出的血汗，難以用言語形容，總冠軍的喜悅不止於田徑隊，而是屬於全校甚至所有舊生，這是我中學生涯最珍貴的回憶。」來年要退下來，能否衛冕仍是未知數，但這位隊長寄語各位師弟，世上沒有做不到的事，「我們『喇沙仔』，希望可以咬緊一條心，繼續贏總冠軍。今年的我們做到，證明你們也可以。」