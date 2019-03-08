【D1田徑】女拔四隊長歷盡高低　憑團結自律圓13連霸宏願

13連霸達成！拔萃女書院今日（8日）在學界D1田徑賽決賽日，全場總分一度被德望學校反超，但她們憑著出眾的短跑成績，上午再次反壓德望登上榜首，加上下午多場接力賽均名列前茅，最終以462分力壓德望學校（387.5）及協恩中學（380.5），達成13連霸偉業。
還記得D1田徑賽前邀4名女拔田徑隊隊長訪問，她們揚言「必定要達成13連霸」，透過大小報道許下宏願，其實她們也非常恐懼，怕自己將決心宣之於口，若結果未如人意，只會更加難堪。雖然女拔未能以大滿貫（A、B、C Grade均為第一）的姿態成為全場總冠軍，但能夠延續連霸已令4名隊長滿意，得以鬆一口氣。
女拔田徑隊隊長：梁詠曦（左起）、崔家欣、林子芊、陳安瑜。（徐焌然攝）
4名隊長完成歷史任務，帶領女拔達成13連霸。（徐焌然攝）
梁詠曦成兩金得主 「我們值得13連霸」
女拔短跑隊長梁詠曦於兩個女子A Grade個人項目（100米、200米）均力壓陳佩琦奪得金牌，個人成績大躍進，但更教她興奮的是女拔奪得全場總冠軍，「這一年隊內變化很大，我們變得更團結，更自律，於關鍵時侯我們會互相扶持，這些轉變令我覺得，我們值得13連霸的名號。」個人連奪兩金，成就13連霸偉業，梁詠曦今年學界比賽稱得上圓滿。
陳安瑜臨衝線前跌倒。（徐焌然攝）
賽後陳安瑜哭成淚人，幸得田徑隊隊友安慰。（徐焌然攝）
陳安瑜獲隊友鼓勵 跌倒後重新出發
對於長跑隊長陳安瑜來說，今年學界可謂苦樂參半。「樂」當然在於學校成功連霸，但她在出戰個人項目400米決賽時在終點線前跌倒，由第三變成最尾，這個結局無疑「苦」不堪言，加上她隨即便要負責女子A Grade 4x400米接力的第一棒，信心一度受到動搖，幸最後仍得第一，「賽前（4x400米接力）非常緊張，更會質疑自己到底能否繼續跑下去，幸好一班隊友鼓勵，才令我放鬆比賽。」這一年學界D1田徑賽雖然苦澀，但將令陳安瑜畢生難忘，為其成長的重要一頁。
女拔4x400米接力隊奪金。（徐焌然攝）
頒獎前，4名隊長與女拔同學一同高叫口號。（徐焌然攝）
跳項隊長林子芊今日沒有比賽，但同樣為賽事緊張，「非常擔心她們接力時會出現失誤，每次交棒都格外緊張，幸好決賽日我們所有運動員都有穩定表現。」至於今年收獲一面金牌（女子A Grade標槍）的擲項隊長崔家欣，今年則學會相信每個隊友，「由於我的比賽項目都要與德望運動員正面交鋒，當時我抱著『贏得一個得一個』的心態，發揮自己最好的一面，並相信隊友於其他項目都能夠發揮出色。」
拔萃女書院於學界D1田徑賽大獲全勝，一星期後其中三名隊長（梁詠曦、林子芊、崔家欣）更要向國際賽場進發，代表港隊出戰亞洲少年田徑錦標賽，期望她們能延續學界場上的好表現，為港增光。
舉起13手勢，代表女拔於學界D1田徑賽的連霸年數。（徐焌然攝）
▼即時重溫比賽精華
學界田徑D1決賽日總成績。（01美術製圖）
港九區D1中學校際田徑比賽
破紀錄名單
1.拔萃女書院
女子丙組4X100米接力
成績：50.33秒（舊紀錄50.59秒）
2.德望學校
女子甲組4X100米接力
成績：48.77秒（舊紀錄48.92秒）
3.陳樂悠（德望學校）
女子甲組鐵餅
成績：36.76米（舊紀錄35.01米）
4.黎恩熙（德望學校）
女子甲組跳高
成績：1.74米（舊紀錄1.73米）
5.協恩中學
女子乙組4X400米接力
成績：4分07.74秒（舊紀錄4分11.21秒）
6. 喇沙書院
男子丙組4X400米接力
成績：3分39.74秒（舊紀錄3分45.03秒）
7.馬斐（喇沙書院）
男子丙組800米
成績：2分06.64秒（舊紀錄2分08.2秒）
8.朱洛言（聖士提反書院）
男子丙組800米
成績：2分07.55秒（舊紀錄2分08.2秒）
9.韋祺（聖士提反女子中學）
女子乙組1500米
成績：4分37.99秒（舊紀錄4分52.83秒）
10.韋禔（聖士提反女子中學）
女子乙組1500米
成績：4分49.45秒（舊紀錄4分52.83秒）
11.韋樂（聖士提反女子中學）
女子丙組1500米
成績：4分53.42秒（舊紀錄4分59.56秒）
12.周凱揚（九龍華仁書院）
男子丙組1500米
成績：4分30.03秒（舊紀錄4分31.24秒）