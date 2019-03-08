【D1田徑】女拔四隊長歷盡高低　憑團結自律圓13連霸宏願

13連霸達成！拔萃女書院今日（8日）在學界D1田徑賽決賽日，全場總分一度被德望學校反超，但她們憑著出眾的短跑成績，上午再次反壓德望登上榜首，加上下午多場接力賽均名列前茅，最終以462分力壓德望學校（387.5）及協恩中學（380.5），達成13連霸偉業。

還記得D1田徑賽前邀4名女拔田徑隊隊長訪問，她們揚言「必定要達成13連霸」，透過大小報道許下宏願，其實她們也非常恐懼，怕自己將決心宣之於口，若結果未如人意，只會更加難堪。雖然女拔未能以大滿貫（A、B、C Grade均為第一）的姿態成為全場總冠軍，但能夠延續連霸已令4名隊長滿意，得以鬆一口氣。

女拔田徑隊隊長：梁詠曦（左起）、崔家欣、林子芊、陳安瑜。（徐焌然攝）

4名隊長完成歷史任務，帶領女拔達成13連霸。（徐焌然攝）

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梁詠曦成兩金得主 「我們值得13連霸」

女拔短跑隊長梁詠曦於兩個女子A Grade個人項目（100米、200米）均力壓陳佩琦奪得金牌，個人成績大躍進，但更教她興奮的是女拔奪得全場總冠軍，「這一年隊內變化很大，我們變得更團結，更自律，於關鍵時侯我們會互相扶持，這些轉變令我覺得，我們值得13連霸的名號。」個人連奪兩金，成就13連霸偉業，梁詠曦今年學界比賽稱得上圓滿。

陳安瑜臨衝線前跌倒。（徐焌然攝）

賽後陳安瑜哭成淚人，幸得田徑隊隊友安慰。（徐焌然攝）

陳安瑜獲隊友鼓勵 跌倒後重新出發

對於長跑隊長陳安瑜來說，今年學界可謂苦樂參半。「樂」當然在於學校成功連霸，但她在出戰個人項目400米決賽時在終點線前跌倒，由第三變成最尾，這個結局無疑「苦」不堪言，加上她隨即便要負責女子A Grade 4x400米接力的第一棒，信心一度受到動搖，幸最後仍得第一，「賽前（4x400米接力）非常緊張，更會質疑自己到底能否繼續跑下去，幸好一班隊友鼓勵，才令我放鬆比賽。」這一年學界D1田徑賽雖然苦澀，但將令陳安瑜畢生難忘，為其成長的重要一頁。

女拔4x400米接力隊奪金。（徐焌然攝）

頒獎前，4名隊長與女拔同學一同高叫口號。（徐焌然攝）

跳項隊長林子芊今日沒有比賽，但同樣為賽事緊張，「非常擔心她們接力時會出現失誤，每次交棒都格外緊張，幸好決賽日我們所有運動員都有穩定表現。」至於今年收獲一面金牌（女子A Grade標槍）的擲項隊長崔家欣，今年則學會相信每個隊友，「由於我的比賽項目都要與德望運動員正面交鋒，當時我抱著『贏得一個得一個』的心態，發揮自己最好的一面，並相信隊友於其他項目都能夠發揮出色。」

拔萃女書院於學界D1田徑賽大獲全勝，一星期後其中三名隊長（梁詠曦、林子芊、崔家欣）更要向國際賽場進發，代表港隊出戰亞洲少年田徑錦標賽，期望她們能延續學界場上的好表現，為港增光。

舉起13手勢，代表女拔於學界D1田徑賽的連霸年數。（徐焌然攝）

▼即時重溫比賽精華

學界田徑D1決賽日總成績。（01美術製圖）