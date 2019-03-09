【中超】米基爾回流大談兩年中超歲月　「年輕球員去掘金會後悔」

前車路士球星約翰米基爾去年底離開中超球會天津泰達，今年初以自由身回歸英倫，加盟英冠的米杜士堡。這名31歲的尼日利亞國腳接受英國《每日電訊報》訪問，大談兩年在中超的生活。 米基爾坦言中超水平低，甚至不如英冠，他建議30歲以下的球員別要被金錢所吸引而去中超，否則肯定會後悔，他認為到職業生涯的黃昏才好去中超。

約翰米基爾（John Obi Mikel）在車路士效力過11年，直至2017年，他毅然離開英超，轉到完全陌生的中超效力，為天津泰達披甲。兩年後，31歲的米基爾回到英倫，今年初與英冠的米杜士堡簽下短約。

米基爾日前接受英國《每日電訊報》訪問，大談兩年在中超的生活，他承認中國與英國的文化有天淵之別。他說：「過去兩年，我面對很大的文化衝擊。飲食是一大問題，生活方式也是，其實所有東西都是。」

31歲的米基爾回流英倫，現效米杜士堡。（Getty Images/資料圖片）

米基爾回流後接受訪問，認為中超水平不如英冠。（Getty Images/資料圖片）

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+ 5 + 4 + 3

比起生活文化，米基爾認為足球文化及水平的差異更嚴重，他說：「當你在一間像車路士般的英超球會效力了11年，真的很難去適應，它（中超）根本不是在精英級數。草地很差，球場也很差，連醫療設施也不是我熟悉的。我不是說所有中國球會，有些是幾專業的，但只少我效力過的那一間未達應有的專業水平。這令到我的適應很困難。」

中超水平不如英冠

米基爾效力天津泰達時，據報周薪約14萬鎊，他續說：「我不會說後悔，因為我跟隊友經歷過歡樂的時光，但真的不易過。那裏的足球水平，甚至不如英冠水準。我很快就發現到這件事，那是個需要成長的聯賽。雖然他們投放了很多資金，但前面仍有漫漫長路。」

米基爾在2017年轉到中超的天津泰達。（視覺中國/資料圖片）

米基爾認為中超的球場草地及設施都很差。（視覺中國/資料圖片）

米基爾表示中超的發展連美職聯也不如。（視覺中國/資料圖片）

米基爾表示在中超都有快樂的時光，他享受與隊友一起。（視覺中國/資料圖片）

為家人回歸英倫投米堡

他看得出中超很努力想崛起，但現在不但比不上歐洲頂級聯賽，連美職聯也比不過。他說：「我認為他們的發展困難重重。當你看看美職聯，他們更容易吸引到那些懂英語又在歐洲頂級水平聯賽打滾的球員。美職聯正在崛起，我覺得中超尚有很大差距。你可以用大量金錢去取得進步，而中國在這方面亦非常慷慨，但中超仍然很難成為頂級聯賽。或者是語言不通的問題，或者是它看來令人陌生，令人生畏。」

米基爾表示家人是他回流的重要原因，過去兩年，他與家人分隔兩地，「我十分掛念家人，他們每年會來探望我兩次，他們來遊覽時也喜歡中國，但家人是我回來的重要原因。」他續說：「作為人生的體驗，我十分享受，但作為職業生涯，這段日子很困難，但都有美好的時光。我住在一個幾好的城市，球會中人也對我很好。不過，這是適當的時機回來，重返更高水平的足球比賽。」

在去年世界盃，米基爾與莫迪歷中場鬥法。（Getty Images/資料圖片）

雖然米基爾去年仍在中超，但獲尼日利亞召入伍踢世界盃，還擔任隊長。（Getty Images/資料圖片）

米基爾去中超前，在車路士效力了11個年頭。（Getty Images/資料圖片）

奉勸年輕球員別要被金錢誘惑

近年很多在歐洲落班的球員轉投中超，作為過來人，米基爾奉勸後來者三思而後行。他說：「對於有興趣去中超的人，我建議你三思，從長計議。你要在適當的時機才過去。我不建議30歲以下的球員去中超，如果你去了，將會後悔。」

「如果你想體驗不同的文化，獲得不同的人生經驗，帶自己離開舒服區的話，這是值得你投資幾年時間。如果你還年輕的話，千萬不要受金錢誘惑。你還要做好研究及準備，了解你要前往的球會。」

「你應該等到職業生涯的黃昏。金錢令到轉會中超變得十分吸引，我們只是普通人。不過，如果你還在職業生涯的黃金時期，請不要被支票上的銀碼所吸引住，因為這是不值得的。」

米基爾有份參與歐聯決賽，助車路士首登歐洲王座。（Getty Images/資料圖片）