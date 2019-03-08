【Formula E】寶馬兩車手嚐點心　達哥斯達盼首度揚威中環海濱

寶馬在2018/19年度的Formula E賽季首度參賽，與Andretti車隊合作，在今季首戰由達高斯達奪走冠軍，氣勢如虹。 寶馬Andretti車隊的兩名車手，在今日（8日）出席活動，兩位車手亦表示十分期待本周末的香港站賽事，並希望乘強勢取得好成績。

寶馬首季登陸Formula E，在首戰便贏得史上首場勝仗，達哥斯達（Antonio Felix Da Costa）在沙特阿拉伯的首站中，為寶馬Andretti車隊在Formula E首仗踏上頒獎台最高一格，同樣是Andretti參戰Formula E五年來的首個冠軍。今年除了達哥斯達再度訪港參戰外，他將聯同隊友森斯（Alexander Sims）為車隊在中環海濱賽道，力爭佳績。

兩位車手在香港站前，一同四出遊覽香港景色，走訪灣仔藍屋外，更嘗試傳統的中式點心，達哥斯達笑言未敢嘗試鳳爪，而茹素的森斯則未能嚐到點心，他亦指點心是香港其中一樣「瘋狂事物」。

達哥斯達（左）與森斯二人嘗試傳統的點心，笑稱是有趣的經驗。（公關提供圖片）

兩位寶馬Andretti車手亦有遊覽中上環。（公關提供圖片）

第3年效力Andretti車隊的達哥斯達，相信車迷並不會對他太陌生，今季車隊在寶馬的加入下，使戰車擁有更強的戰力。達哥斯達首站在沙特阿拉伯奪冠後，連續兩站未能取得分數，其中在摩洛哥站與隊友森斯碰撞後退賽。27歲的他在上站墨西哥站回勇，以亞軍完成賽事，再一次站上頒獎台。現時以46分暫列車手榜次席，以7分之差落後迪岩布斯奧（Jérôme d'Ambrosio）。

達哥斯達在今季首站中奪冠，成為改用Gen-2戰車的首位車手贏冠軍，亦為寶馬打響頭炮。（Getty Images）

達哥斯達今年第3度參與香港站賽事，該名27歲的葡萄牙車手在過去兩年雖未能在香港站打入前3，但亦曾以前5名完成賽事。達哥斯達對今年的香港站賽事充滿信心，並指在本周末「Racing」外，亦希望「Winning」，「中環海濱賽道是個十分出色的賽道，往年亦曾經在香港站打入頭五，今年在寶馬的加入下，使我們戰車的實力大有改善，所以我對今年賽事頗有信心，希望今年的香港站不只『Racing』，亦能『Winning』。」

達哥斯達指希望今年香港站，不只參與，更能奪獎而回。（公關提供圖片）

今季賽事首度以二代（Gen-2）戰車出戰，車手不用在比賽半途進入維修站，更換戰車。達哥斯達從首季Formula E至今亦有參賽，他指二代戰車比過往的戰車大有進步，有性能及操控上大躍進，「Gen-2戰車比以往的戰車在各方面亦有極大的進步，如今戰車的操控性大有改善，戰車製造的下壓力有很大的進步。另外，戰車在性能上，不論電池及馬力亦比去年大有進步。」

今年新用的Gen-2戰車，比往年大有改進，加上今年新增設的「攻擊模式」，相信使賽事更添變數。（Getty Images）

另一位寶馬Andretti車手森斯，雖然他是今年的Formula E「新人」，但今年30歲的他，往年曾戰不少拉力賽事，確實是今年的「重磅新人」。不過，他在今季4站賽事皆未能站上頒獎台，他亦表示每站均有遇上不同的問題，但這就是賽車。

首度來港參賽的森斯指，中環海濱是一條短及緊促的賽道，容不下任何一次失誤，「我今年首次參加香港站，我曾在模擬器中模擬在中環海濱賽車，我感到這是一條很緊湊的賽道，一旦有失誤便很容易撞車，所以必定在限制中以最快速度完成。我同時希望在今站可以順利完成，因為早前數站亦有不同的問題，影響成績。」

森斯首季出戰Formula E，指中環海濱賽道充滿挑戰性。（公關提供圖片）

不過，預料本周末有雨，或許成為香港站舉行3年來的首場雨戰，更添今場賽事的變數，兩位車手分別表示，一旦雨戰將使今站變得更有趣。今年賽事增加的攻擊模式（Attack Mode），而將設於6號彎，將使今年賽事更激烈。