【Formula E】香港站或成史上首場雨戰　新丁馬沙直言中環難度高

史上第50場Formula E賽事，3月10日在中環海濱舉行，天文台預料周日有驟雨及雷暴，隨時成為「FE」歷來首場雨戰。 明日焦點當數前F1車手馬沙，今季才轉戰FE的他直言，尚未完全適應，若香港站上演雨戰，難度勢必大增。

FE今日未有賽事，但不少車手亮相中環海濱，出席記者會及簽名會。根據天氣預報，明日天雨難免，一眾車手包括達哥斯達（Antonio Felix Da Costa）、迪岩布斯奧（Jerome D'Ambrosio）、韋蘭（Pascal Wehrlein）及拿斯亞（Felipe Nasr）於記者會上表示，雨戰必更刺激，而且賽道不算平坦，加上白線及黃線十分濕滑，隨時影響發揮。另外，一旦雨戰，賽事或許延長，車手在分配電池用量需更花心思。

4名FE車手拿斯亞（左起）﹑迪岩布斯奧﹑韋蘭及達哥斯達在今日出席賽前記者會。（趙子晉攝）

除了馬沙，韋蘭（圖）亦是另一個今季首度參與Formula E的前F1車手。（趙子晉攝）

曾效力法拉利的前F1車手馬沙，今年首度參與FE，37歲的他在今季首4場賽事中，僅在上站墨西哥取得分數，表現有待改善。今次是馬沙首度來港，遇上不穩天氣，馬沙直言挑戰十足：「今次是我第一次來到香港，我很喜歡中環海濱賽道，但天雨令今站變數更多，賽道上的黃白線會更濕滑，增添難度，但我希望在香港取得佳績。」

馬沙從零開始學習FE，適應需時，「賽事十分緊湊，車與車之間或許只有1秒距離，我要繼續適應。賽季大多數在城市賽道，街道賽不易應付，加上控制電池用量亦是另一樣新元素。FE的排位賽只得一圈，要在一圈造出最佳時間，相當困難」。

首度來港出戰FE，卻遇上不穩天氣，馬沙坦言今站難度甚高。（趙子晉攝）

馬沙指需時適應FE，尤其是排位賽只能賽一圈，使他感頗有難度。（Getty Images）

另一名前F1車手雲當（Stoffel Vandoorne），今季未取任何分數，其中兩站更偽法完賽，自是希望於香港站「開齋」。該名26歲的比利時車手亦謂，中環海濱賽道不易應付，「海濱賽道緩衝區不多，加上天雨路滑，什麼都可能發生，令今站更有趣」。

雲當同樣首次來港參賽，希望在今站取得FE的首分。（Getty Images）

談及今年新增的攻擊模式（Attack Mode），將設於6號彎後，在天雨路滑的情況下，雲當指更難預計何時使用：「香港賽道的攻擊模式在6號彎後，在天雨環境更難使用，不過因賽道較窄，我認為在這賽道上使用『Attack Mode』並不會有太大的時間損失。」