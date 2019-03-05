【單車・世錦賽】沈金康讚李慧詩速度世界前二　李海恩已做手術

從1994年來港，領導香港單車隊25年，總教練沈金康麾下從未出過單屆世錦賽奪得兩面金牌的港隊車手，李慧詩就成為了香港第一人。 兩師徒還有更遠的路要走，2020年東京奧運，沈教練雖讚Sarah成績優秀，但魔鬼教練絲毫不會鬆懈：「訓練上、體力上，她還有改善空間。」 攝影：梁鵬威

李慧詩穿着彩虹戰衣受訪，一旁的沈金康也一臉歡顏，一邊說着愛徒，雙眼也瞇成兩條線，「她在絕對速度和爆發力都改善了，所以戰術變得主動，亞運時（200米速度）是10秒571嘛，目前世界就一兩個運動員做到，就她跟莫頓（澳洲車手），但莫頓經驗不及她豐富！」除了實質的能力，沈教練更認為Sarah強大的內心是關鍵：「她能贏世錦賽，是因為她內心總在想，我能贏你，我一定要贏你，我必需贏你！她面目任何運動員，即使能力比她差的，她也很認真，能力比她強的，她更認真，沒有一點鬆懈。」

見愛徒奪得兩件彩虹戰衣，沈金康亦十分高興。（梁鵬威攝）

沈金康：對手要研究李慧詩不容易

與愛徒合作多年，彼此都了解對方的性格，沈教練說李慧詩拿了兩金，對手一定會研究她，但要研究也不易，「會去奧運的運動員都去了世錦賽，大家都在研究李慧詩的戰術，相信她用現在的戰術，在2020年是很困難的，所以李慧詩必需要自己提高⋯⋯李慧詩的戰術都是公開的，但要研究她也很複雜，因為李慧詩也在變。」雙料世界冠軍是一大喜事，但也會成為負擔，沈金康指，在東京奧運前餘下的一年半，李慧詩仍需改進：「年齡沒有問題，訓練上、體力上，我相信她還有一些空間可以改善。」

雖然於世錦賽創下佳績，但沈教練指李慧詩仍有進步空間。（梁鵬威攝）

談馬詠茹退隊 「年輕運動員要看得更遠」

談及團體競速賽，沈教練指問題仍在第一棒運動員速度不足之上，談及早前跟李慧詩合作奪得亞運銀牌的馬詠茹退隊，他直言：「馬詠茹主要考慮她奧運位置的問題，我相信一個運動員在發展過程中，若只是看某一場比賽來決定自己發展的話，年紀輕的運動員應該要看得更遠，世界上沒有這樣一個故事的，應該看6年、8年、10年的計劃，才能真正進步。李燕燕進步不慢，李海恩則進步得很快。」

香港單車聯會副會長吳守基亦有到場迎接李慧詩凱旋。（梁鵬威攝）

李海恩已完成手術 稍後再參賽累積經驗

李海恩（Jessica）在世錦賽競輪賽複賽炒車，但仍堅持負傷抬着戰車走回終點完成賽事，場面教人動容，沈金康指Jessica腳部受傷，髖關節有血腫，昨日已在波蘭做手術取出血腫，「她目前已回到格拉斯哥，因為暫時不能讓她坐飛機，但沒有任何大的問題，會再安排訓練。」稍後，沈教練將為Jessica安排更多賽事，讓她累積更多經驗，而李慧詩則會以「更高目標」為目的進行訓練，稍後亦會到澳洲及日本參賽。

沈教練指對手要研究愛徒不易，因為李慧詩仍在進化。（梁鵬威攝）