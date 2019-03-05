【單車．世錦賽】李慧詩挾雙金凱旋　「起碼證明到自己有實力」

以從容不迫的姿態，連取世界錦標賽爭先賽及競輪賽金牌，李慧詩今日（5日）與港隊隊友及教練一同回港，步出機場接機大堂，面對大量鏡頭和記者，「女車神」仍是那麼從容。 「大家都好像很平淡，是否我已拿得太多獎？」她半開玩笑地問道。 作為香港的體育記者，傳媒又怎會平淡？平淡的其實是李慧詩，這份平穩的心態，亦是她連取兩件彩虹戰衣的關鍵。

香港單車隊今日下午由波蘭經多哈返抵香港，大批傳媒早就於接機大堂守候，到下午約4時，李慧詩身穿彩虹戰衣現身，並接受傳媒訪問，手握努力多年得來的兩年金牌，「女車神」即使微微抱恙，仍笑得無比燦爛。

李慧詩身穿彩虹戰衣現身接受傳媒訪問（梁鵬威攝）

重溫禾高評述 大談爭先賽獲勝秘訣

應屆世錦賽其中一個焦點，是德國車手禾高在意外受重傷致下半身癱瘓後，雖然無法再參加比賽，但今次仍以評述身份現身賽場，賽後亦在Instagram上載與Sarah的合照及道賀，李慧詩透露見到份屬好友的禾高任評述時，一開始有點擔心：「在我們心目中，那件事（禾高意外受傷）好像已過了很久，但其實才不足一年，最後她來找我的時候，我們聊了一會，很多事一言難盡，但她叫我不用擔心她，說自己很好。」禾高表現得十分堅強，世錦賽後隨即繼續進行復健，強調「要為自己的身體做點什麼」，Sarah說：「每個人也不可能說OK就真的OK，最需要給她一種正面的能量。」

李慧詩挾世錦賽雙金凱旋，步出機場接機大堂（梁鵬威攝）

步出機場接機大堂面對大量鏡頭和記者，李慧詩表現輕鬆。（梁鵬威攝）

李慧詩透露在爭先賽結束後，有上網重溫好友禾高的評述，對於禾高指她在爭先賽表現「Sneaky（神出鬼沒）」及戰術發揮出色，Sarah稱爭先賽獲勝的秘訣，在於自己經驗十足：「我的比賽風格較接近男車手，會較早加速，今次亦用了一些不同的戰術。最主要是我經驗較多，三圈裏都不需要望前面，都很清楚對手在哪裏，也很清楚如何利用場地高度加速，這是我爭先取勝的秘訣。」

三日兩奪世界冠軍，李慧詩的笑靨令人動容。（UCI圖片）

憑經驗及實力奪得獎牌，Sarah笑稱「常常覺得自己已40歲」，指出長年的訓練令自己已習慣比賽的緊張度、肌肉反應等，比賽時感覺享受，獲獎心情亦變得從容：「可能我自己的心情，就只是多了兩件衫！希望一路保持這狀態，真的沒想過一屆可以拿到兩件（彩虹戰衣），原來禾高的11件，對她來說可能也很容易。」

奧運言之尚早 英、德、荷、澳成最大對手

距離東京奧運尚有一年多，李慧詩認為現在談奧運仍言之尚早，會繼續保持目前的生活模式及訓練去維持好狀態，她指出，奧運對手跟今屆世錦賽的對手應該會相約，預料英國、德國、荷蘭車手，及澳洲的莫頓會繼續成為最大競爭對手。季內橫掃短途項目世界獎牌，李慧詩肯定成為全世界短途女子車手的目標，但她毫不擔心：「（其他運動員）將我當成目標是好的，希望可以有更多對手表現到會用什麼戰術對付我，因為我實在難以想像如何在爭先賽對自己。例如莫頓在（決賽）最後一場選擇在餘500米已進攻，就讓我知道有人會用這種戰術。」

2019年，李慧詩於同屆世錦賽奪得兩席世界冠軍，個人累積3件彩虹戰衣，寫下香港體壇最輝煌一頁。（Getty Images)

團體競速急需提升 稍後赴昆明特訓

穿起彩虹戰衣、拿着兩面金牌拍了一張又一張照片，儘管在世錦賽3個個人短途項目都得過冠軍，但Sarah仍有所遺憾，就是港隊未必能取得團體競速項目的奧運資格：「暫時沒有真的很穩定的狀態，到最後若隊友不能進入19秒多⋯⋯」去年8月的雅加達亞運，Sarah曾伙拍馬詠茹奪得團體競速銀牌，但小師妹早前卻決意退出港隊，難免有所影響，「若造出亞運19秒半的成績是可以的，但（起步時規定）放了幾個海綿，對心理質素有影響，加上她們較年輕，不是以宏觀態度去睇，有點失望。」她表示稍後港隊會到昆明訓練，針對起動作訓練，希望造出33秒5的成績爭取奧運資格，並告誡後輩：「除了在場上努力訓練，要將運動員的生活變成人生。」